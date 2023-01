Intel Raptor Lake-S - premiera oraz ceny desktopowych procesorów 13. generacji z niższymi limitami energetycznymi

W zeszłym roku Intel wprowadził do oferty pierwsze procesory 13. generacji z rodziny Raptor Lake-S. Mowa o najmocniejszych układach, posiadających odblokowany mnożnik tj. Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K oraz Core i5-13600K, jak również ich odpowiedniki bez zintegrowanego układu graficznego Intel UHD Graphics 770 (modele te posiadają dodatkową literę F w nazwach). Podczas rozpoczynających się targów CES w Las Vegas, producent ujawnił szczegóły nie tylko mobilnej generacji Raptor Lake, ale również desktopowych Raptor Lake-S o niższych limitach energetycznych.

Intel oficjalnie prezentuje pozostałą część desktopowej rodziny procesorów Raptor Lake-S. Mowa o układach z niższymi limitami energetycznymi.

Intel ujawnił szczegóły dotyczące łącznie 16 procesorów 13. generacji Raptor Lake-S, w tym sześciu układów o limicie PL1 na poziomie 65 W i ze zintegrowanymi układami graficznymi, czterech jednostek o tych samych limitach ale bez wbudowanego iGPU oraz sześciu procesorów z literką T w nazwie, co odpowiada najniższym limitom energetycznym. Ta ostatnia grupa, jak to zwykle bywa w przypadku Intela, przyporządkowana została głównie mniejszym, gotowym zestawom komputerowym. Pozostałe układy Raptor Lake-S zaoferują podstawowy współczynnik Processor Base Power na poziomie 65 W, z kolei PL2 w postaci Maximum Turbo Power sięga maksymalnie 219 W, jednak w przypadku układów Core i5 oraz Core i3 limit ten będzie odpowiednio zmniejszony.

Core i9-13900 Core i7-13700 Core i5-13600 Core i5-13500 Core i5-13400 Core i3-13100 Seria Raptor Lake-S Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 24/32 16/24 14/20 14/20 10/16 4/8 Rdzenie P-Core 8C/16T 8C/16T 6C/12T 6C/12T 6C/12T 4C/8T Rdzenie E-Core 16C/16T 8C/8T 8C/8T 8C/8T 4C/4T - Bazowy zegar (P-Core) 2,0 GHz 2,1 GHz 2,7 GHz 2,5 GHz 2,5 GHz 3,4 GHz Zegar Turbo (P-Core) 5,6 GHz 5,2 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz Bazowy zegar (E-Core) 1,5 GHz 1,5 GHz 2,0 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz - Zegar Turbo (E-Core) 4,2 GHz 4,1 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz 3,3 GHz - Cache L3 36 MB 30 MB 24 MB 24 MB 20 MB 12 MB Układ iGPU UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 730 UHD 730 Bloki EU 32 EU 32 EU 32 EU 32 EU 24 EU 24 EU Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz DDR5 4800 MHz

DDR4 3200 MHz Processor Base Power 65 W Maximum Turbo Power 219 W 219 W 154 W 154 W 148 W 89 W Cena RCP 549 USD 384 USD 255 USD 232 USD 221 USD 134 USD

Procesory Intel Core i9-13900, Core i9-13900F oraz Core i9-13900T wyposażono w 24 rdzenie z obsługą 32 wątków. Intel Core i7-13700(F) oraz Core i7-13700T posiada 16 rdzeni i 24 wątki (po 8 rdzeni typu Performance oraz Efficient). Ciekawie zapowiadają się z pewnością układy Core i5 13. generacji. Do dyspozycji oddano trzy główne jednostki: Core i5-13600, Core i5-13500 oraz Core i5-13400, gdzie dwa pierwsze wyposażono w 14 rdzeni i 20 wątków (6 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni Efficient), z kolei ten trzeci zaoferuje łącznie 10 rdzeni i 16 wątków (6 rdzeni P-Core oraz 4 rdzenie E-Core). Wszystkie trzy jednostki będą również oferowane w serii T, a dodatkowo Core i5-13400 będzie dostępny w wariancie bez zintegrowanego układu graficznego (Core i5-13400F). Najniższe w hierarchii modele Core i3-13100, Core i3-13100F oraz Core i3-13100T będą posiadały na pokładzie wyłącznie 4 rdzenie Performance z obsługą 8 wątków. Nowe układy w grach oraz oprogramowaniu mają oferować od kilku do kilkunastu procent wyższą wydajność w stosunku do swoich odpowiedników z 12. generacji. Oficjalne ceny w dolarach zostały umieszczone we wszystkich trzech tabelach, przy każdym z procesorów. Procesory Intel Raptor Lake-S z niższymi limitami energetycznymi trafią do sprzedaży w tym miesiącu.

Core i9-13900F Core i7-13700F Core i5-13400F Core i3-13100F Seria Raptor Lake-S Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 24/32 16/24 10/16 4/8 Rdzenie P-Core 8C/16T 8C/16T 6C/12T 4C/8T Rdzenie E-Core 16C/16T 8C/8T 4C/4T - Bazowy zegar (P-Core) 2,0 GHz 2,1 GHz 2,5 GHz 3,4 GHz Zegar Turbo (P-Core) 5,6 GHz 5,2 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz Bazowy zegar (E-Core) 1,5 GHz 1,5 GHz 1,8 GHz - Zegar Turbo (E-Core) 4,2 GHz 4,1 GHz 3,3 GHz - Cache L3 36 MB 30 MB 20 MB 12 MB Układ iGPU - Bloki EU - Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz DDR5 4800 MHz

DDR4 3200 MHz Processor Base Power 65 W Maximum Turbo Power 219 W 219 W 148 W 89 W Cena RCP 524 USD 359 USD 196 USD 109 USD

Core i9-13900T Core i7-13700T Core i5-13600T Core i5-13500T Core i5-13400T Core i3-13100T Seria Raptor Lake-S Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 24/32 16/24 14/20 14/20 10/16 4/8 Rdzenie P-Core 8C/16T 8C/16T 6C/12T 6C/12T 6C/12T 4C/8T Rdzenie E-Core 16C/16T 8C/8T 8C/8T 8C/8T 4C/4T - Bazowy zegar (P-Core) 1,1 GHz 1,4 GHz 1,8 GHz 1,6 GHz 1,3 GHz 2,5 GHz Zegar Turbo (P-Core) 5,3 GHz 4,9 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz 4,4 GHz 4,2 GHz Bazowy zegar (E-Core) 0,8 GHz 1,0 GHz 1,3 GHz 1,2 GHz 1,0 GHz - Zegar Turbo (E-Core) 3,9 GHz 3,6 GHz 3,4 GHz 3,2 GHz 3,0 GHz - Cache L3 36 MB 30 MB 24 MB 24 MB 20 MB 12 MB Układ iGPU UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 730 UHD 730 Bloki EU 32 EU 32 EU 32 EU 32 EU 24 EU 24 EU Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz DDR5 4800 MHz

DDR4 3200 MHz Processor Base Power 35 W Maximum Turbo Power 106 W 106 W 92 W 92 W 82 W 69 W Cena RCP 549 USD 384 USD 255 USD 232 USD 221 USD 134 USD

Źródło: PurePC