TomTom łączy siły z Microsoftem. Nowymi autami będzie można zarządzać głosowo. Nadchodzi asystent oparty na AI

Ponownie wracamy do tematu generatywnej sztucznej inteligencji, która tym razem stawia kolejne kroki w branży motoryzacyjnej. Firma TomTom, która współpracuje od jakiegoś czasu z przedsiębiorstwem Microsoft, pochwaliła się właśnie efektami tej kooperacji. Nowoczesne samochody będą mogły skorzystać z zaawansowanego asystenta głosowego, który pomoże nam zarządzać zarówno systemami w aucie, jak i wbudowanym oprogramowaniem.

Dzięki współpracy firm TomTom i Microsoft na rynek motoryzacyjny wkracza asystent głosowy, który pozwoli na bardziej nowoczesne zarządzanie samochodem. Za jego pomocą wyznaczymy trasę, otworzymy okna w aucie, czy też określimy docelową temperaturę w środku.

Co prawda sama współpraca omawianych firm trwa już niemal dekadę, natomiast dopiero teraz oba przedsiębiorstwa połączyły siły, aby stworzyć omawianego asystenta głosowego. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu dużych modeli językowych (LLM) poprzez usługę Microsoft Azure OpenAI Service. Dodatkowo całość intergruje się z: Azure Kubernetes Services, Azure Cosmos DB oraz Azure Cognitive Services. Asystent głosowy będzie wbudowany w platformę informacyjno-rozrywkową (infotainment) o nazwie TomTom’s Digital Cockpit. Natomiast ogłoszono, że każdy producent samochodów będzie mógł zintegrować to rozwiązanie ze swoim systemem, co ma przyspieszyć rozwój branży motoryzacyjnej.

Możliwości asystenta są całkiem spore, albowiem oprócz głosowego wyznaczania tras, będziemy w stanie zarządzać wszystkimi systemami w aucie, a więc bez problemu za pomocą komendy otworzymy konkretne okno, zmienimy kanał stacji radiowej itd. Tak więc można zauważyć, że wizja znana bardziej z filmów Sci-Fi, w której to "człowiek rozmawia z własnym autem", coraz bardziej zbliża się do rzeczywistości. Oczywiście taki scenariusz zapewne wymaga jeszcze trochę więcej pracy i czasu, jednak wszystko zmierza w tym całkiem interesującym kierunku. Warto wspomnieć, że TomTom rzecz jasna nie jest pierwszą firmą, która oferuje takie możliwości. W czerwcu 2023 roku Mercedes-Benz ogłosił integrację asystenta MBUX z ChatGPT (program beta objął ponad 900 tys. kompatybilnych pojazdów w USA).

Źródło: TomTom