TomTom GO Expert Plus - nawigacja GPS skierowana do zawodowych kierowców ciężarówek. Na pokład trafiła funkcja LEZ

Holenderskie przedsiębiorstwo TomTom, które zajmuje się stricte produkcją systemów nawigacyjnych, wprowadziło właśnie do sprzedaży ulepszony model nawigacji GPS o nazwie GO Expert Plus. Bazowy model cieszył się dość sporym powodzeniem wśród kierowców ciężarówek, jednak użytkownicy nie byli zadowoleni ze wszystkich funkcjonalności. Poprawiony wariant Plus powinien naprawić wszystkie niedociągnięcia poprzednika, a przy okazji dodaje kilka nowych opcji.

TomTom Go Expert Plus to udoskonalony model znanego urządzenia do nawigacji satelitarnej. Nowa odsłona zapewnia wsparcie dla przepisów, które określają strefy niskiej emisji spalin oraz oferuje dwie wielkości ekranu.

Urządzenie oferowane jest z ekranem o przekątnej 6 lub 7-cali i rozdzielczości HD. Na pokładzie znajdziemy 32 GB wbudowanej pamięci flash oraz 2 GB pamięci RAM. Możemy skorzystać także z modułu Wi-Fi oraz Bluetooth. Urządzenie jako pierwsze w swojej dziedzinie zostało wyposażone w port USB typu C. Najważniejsza jednak, poza specyfikacją techniczną, jest funkcjonalność sprzętu. TomTom GO Expert Plus przynosi ze sobą nową funkcję LEZ (Low-Emission Zones), która wyklucza strefy niskiej emisji spalin z ustalonej wcześniej trasy. Jest to dość istotne, ponieważ niedostosowanie się do tego aspektu grozi nałożeniem kary na kierowcę. Same wskazówki wizualne zostały poprawione i oferują teraz animacje ostrzegające o różnych zmianach na drodze (np. zbliżającym się zjeździe).

TomTom GO Expert Plus Ekran 7" 1280 x 800 px

6" 1280 x 720 px Pamięć wewnętrzna 32 GB Pamięć RAM 2 GB Wi-Fi 2,4 i 5 GHz Bluetooth Tak, do odbierania usług TomTom Sterowania głosowe Tak Usługi TomTom przez smartfon Tak Widok budynków 3D Tak Złącze USB typu C Funkcje Low-Emission Zones, TomTom Traffic, ETA, POI (DKV Mobility), bezpłatna aktualizacja map Zestaw Premium Pack 2-letnia subskrypcja ostrzeżeń o fotoradarach

Ładowarka dwufunkcyjna

Krążki samoprzylepne

Skórzany futerał Cena 6" - 1799 zł

7" - 2049 zł

7" Premium Pack - 2299 zł

Producent zapewnia, że urządzenie potrafi bardzo dokładnie oszacować czas przybycia do celu (ETA), dzięki korzystaniu z danych TomTom Traffic (umożliwia to aktualizowanie danych w kwestii tego, co się dzieje na drodze w czasie rzeczywistym). Oczywiście mamy także dostęp do punktów POI, czyli takich, które są całkiem przydatne w trasie (stacje benzynowe, parkingi dla ciężarówek, centra serwisowe). Obecne jest również sterowanie głosowe oraz zapisywanie wielu profili pojazdów. 6-calowy model sprzedawany jest w kwocie 1799 zł, wariant 7-calowy to już wydatek 2049 zł. Natomiast edycja Premium Pack, dodaje kilka udogodnień do 7-calowego modelu, które są wyszczególnione w tabeli. Zakupu dokonamy choćby na oficjalnej stronie firmy.

Źródło: TomTom