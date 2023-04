Darmowa nawigacja na telefon offline i online. Samochodowa, rowerowa, z fotoradarami i natężeniem ruchu. Zobacz ranking

Żyjemy w czasach, kiedy większość osób ma dostęp do globalnej łączności planetarnej, jaką jest Internet, a także konstelacji satelitów pozwalających m.in. zlokalizować się niemal w dowolnym miejscu na powierzchni globu oraz wszechstronnych, kieszonkowych komputerów, czyli smartfonów, które pozwalają z tych udogodnień korzystać. Przyzwyczailiśmy się do nich tak bardzo, że traktujemy je jak powietrze, ale gdyby ich zabrakło, to łagodnie rzecz ujmując, byłoby źle pod bardzo wieloma względami. Jeśli się nad tych chwilę zastanowić, to można popaść w zachwyt nad tym, jak łatwo i relatywnie tanio można z nich korzystać. Włączasz telefon, uruchamiasz apkę, podajesz adres i nagle ogrom technologii zaczyna pracować, abyś mógł dojechać w wybrane miejsce. W dodatku taka aplikacja do nawigacji na telefonie może być bezpłatna w pełni lub przynajmniej w zakresie podstawowych funkcji. Zatem jaką darmową nawigację na telefon wybrać? Zapraszam do krótkiego rankingu.

Autor: Tomasz Duda

Jaka darmowa nawigacja na telefon jest najlepsza? Opinii jest tyle, ile osób, bo każdy z Was ma własne preferencje. Jedni powiedzą, że korzystają z Map Google i są w pełni zadowoleni, inni potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego, a kolejni stwierdzą, że muszą mieć coś, co sprawdza się lepiej w konkretnych sytuacjach, np. podczas wycieczek rowerowych lub pieszych poza miastami. W takim rankingu jak ten nie można dogodzić wszystkim. To oczywiste, że gdy ja polecę jedną aplikację, to na pewno ktoś się z Tobą nie zgodzi. Warto jednak brać pod uwagę różne perspektywy i różne potrzeby. Jeśli chcesz podzielić się własną opinią i spostrzeżeniami, to zachęcam do pisania komentarzy. Wezmę je pod uwagę i jest szansa na to, iż Twoje sugestie pojawią się w kolejnej aktualizacji tego rankingu. Rzecz jasna tak krótka publikacja nie jest recenzją. Znajdziesz tutaj pigułkę informacyjną, składającą się z krótkich opisów, zawierających podstawowe cechy każdego programu, wraz ze zrzutami ekranowymi. Postaram się skupić głównie na darmowych lub częściowo darmowych nawigacjach samochodowych, przeznaczonych dla najpopularniejszego w Polsce systemu Android, choć przynajmniej część z nich działa też na iOS (iPhone). Znajdziesz tutaj zarówno nawigacje GPS offline, czyli takie, które pozwalają wcześniej pobrać mapy i korzystać z nich na smartfonie bez dostępu do internetu, jak i online, czyli wymagające aktywnego połączenia z internetem mobilnym, do prawidłowego działania w trasie. Ograniczyłem liczbę polecanych nawigacji do kilku, które uważam za przydatne i wartościowe, choć rzecz jasna nie są to wszystkie tego typu aplikacje dostępne na urządzenia mobilne. Mapy instalowałem na smartfonie Samsung Galaxy Flip4 (Android 13), a w jednym przypadku korzystałem z iPhone 13 (iOS 16).

Dobra, darmowa nawigacja na telefon to wcale nie musi być Google Maps. Są dostępne alternatywy, które pozwalają pobierać całe mapy offline, działają jako wideorejestrator, ostrzegają przed fotoradarami lub są lepsze dla turystów. W tym rankingu znajdziesz kilka z nich.

Magic Earth - darmowa nawigacja offline i online, z fotoradarami i wyświetlaczem HUD

Magic Earth to jedna z moich ulubionych nawigacji na telefon. Opiera się na OpenStreetMap, więc jest darmowa i bazuje głównie na mapach offline. Jednak w ustawieniach można aktywować dodatkowe opcje wykorzystujące internet komórkowy, takie jak informacje o ruchu drogowym (bazujące na danych zebranych od użytkowników), dane z Wikipedii, a także mapy satelitarne. Moim zdaniem dobrze spisuje się tylko mapa z widokiem standardowym lub terenu, bo po nałożeniu warstwy zdjęć satelitarnych nawigacja działa wolniej, a czas ładowania obrazu jest zauważalnie dłuższy. Jednak podstawowy widok działa zaskakująco szybko, a przewijanie i powiększanie jest płynne. Magic Earth nie ma limitu na pobieranie map, co z pewnością jest zaletą, choćby w stosunku do aplikacji OsmAnd.

Pokazuje wyraźnie zaznaczone na mapie fotoradary na trasie i podaje informację o obowiązującym ograniczeniu prędkości oraz pozwala ustawić tolerancję limitu szybkości pojazdu. Może wyświetlić nawet to, czy dany fotoradar kontroluje prędkość, czy przejazd na czerwonym świetle. W razie potrzeby usługę fotoradarów można odinstalować, jeśli jest nielegalna w danym kraju. Mapy mają widok 2D/3D, a w opcjach można dostosować nawet takie rzeczy jak typ roweru (np. miejski lub górski), wraz z unikaniem wzniesień większych niż ustalona wartość (domyślnie 5 stopni). Można też unikać dróg gruntowych i promów. Przydatną ciekawostką jest AI DashCam, czyli funkcja wideorejestratora, która nie tylko pozwala nagrać wideo, ale też analizuje obraz i może ostrzegać o szybkim zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu, albo przekraczaniu linii ciągłej. Magic Earth umożliwia też zgłaszanie zdarzeń na drodze, aby pomóc innym kierowcom korzystającym z tej aplikacji. W ogólnym rozliczeniu jest to jednocześnie szybka, prosta w użyciu, funkcjonalna i darmowa nawigacja na telefon, którą szczerze polecam.

Mapy.cz - nawigacja rowerowa, samochodowa, turystyczna offline

Mapy.cz polecam jako nawigację rowerową i turystyczną. Widać, że wybiera inne trasy w zależności od tego czy wybierzesz rower górski, czy szosowy. W tym drugim przypadku stara się unikać wzniesień i dróg gorszej jakości. Co ciekawe pozwala też zapisać zaplanowaną trasę jako plik GPX i udostępnić ją znajomej osobie. Taki plik można nie tylko wczytać do nawigacji na smartfonie, ale też np. na zegarku sportowym, więc ktoś może wykorzystać Twoją trasę nie tylko podczas jazdy rowerem, ale też biegania, trekkingu itp. Można włączyć opcję pokazywania prognozy pogody na trasie, co bywa przydatne, jeśli wiedzie ona na dłuższym odcinku, zwłaszcza poza terenem miejskim. Pogoda może obejmować nie tylko temperaturę, ale też opady i siłę wiatru. W szczegółach trasy widoczny jest również wykres prezentujący profil terenu (różnice w wysokości oraz najniższy i najwyższy punkt).

Jeśli chodzi o typy wyświetlanej mapy, to można skorzystać z warstwy podstawowej (uniwersalnej), turystycznej głównie dla jazdy rowerem, biegania, chodzenia, mapę z uwzględnieniem warunków ruchu ulicznego, dla samochodów lub motocykli, zimową, a także lotniczą, czyli po prostu z naniesionymi zdjęciami lotniczymi lub satelitarnymi. Ważną funkcją dla osób chcących nawigować po szlakach turystycznych, jest rejestrator trasy. Zapisuje on przebytą drogę, dzięki czemu możemy łatwiej wrócić tą samą trasą, albo po prostu pokazać znajomym, jaki szlak został przebyty w danym czasie. Mapy.cz osobom zalogowanym pozwalają też dodawać zdjęcia z ciekawych punktów na trasie. Jako nawigacja samochodowa Mapy.cz spisują się w porządku, w większości przypadków prowadzą równie dokładnie, jak inne dobre nawigacje, wraz ze wskazówkami głosowymi po polsku i odtwarzaniem dźwięków przez Bluetooth.

OsmAnd - dobra nawigacja offline z wieloma ustawieniami

OsmAnd również bazuje na mapach OpenStreetMap (stąd przedrostek OSM w nazwie). Są one otwarte i darmowe. Dobrze spisuje się jako nawigacja offline, w której najpierw pobierasz mapy, a potem jedziesz, bez przejmowania się o dostępność internetu w trasie. Jest również możliwość wczytywania elementów online dostępnych w postaci wtyczek, np. Mapy Online, które ładują się od nowa za każdym razem. Warto zaznaczyć, że aplikacja oprócz bezpłatnych funkcji podstawowych, które moim zdaniem wystarczają do sprawnej nawigacji, ma również opcje płatne OsmAnd Pro i Maps+. Obejmują one m.in. nieograniczone pobieranie map, łączność z Android Auto, obsługę zewnętrznych czujników ANT+ (np. prędkość roweru, tętno, kadencję, moc), codzienne aktualizacje map, a także OsmAnd Cloud, czyli możliwość synchronizacji danych w taki sposób, aby można je było odzyskać po powtórnej instalacji aplikacji na telefonie. Teoretycznie największym problemem może być to, że za darmo do pobrania jest tylko 7 map (np. 7 województw), ale jeśli ktoś ma chęć, to może wyczyścić dane aplikacji w systemie Android, dzięki czemu możliwe będzie pobranie siedmiu map od nowa (mogą być inne niż wcześniej). Ustawień w zasadzie nie tracisz, bo przed resetem danych możesz stworzyć ich kopię za pomocą opcji Eksport do pliku.

Nawigacja OsmAnd działa wystarczająco szybko, a przewijanie map jest płynne (przynajmniej na tym smartfonie, na którym jej używałem), choć jeśli się używa wtyczek, to czas ładowania danych potrafi się wydłużyć. Mapy są przetłumaczone na język polski i mają mnóstwo opcji konfiguracyjnych. Można nawet tworzyć w domu plan trasy, zapisać go w pamięci i otworzyć, dopiero gdy wybierasz się w podróż. Panele aplikacji można dopasowywać do swoich potrzeb. Nawigacja może pokazywać różnice w wysokości na trasie, a nawet stan nawierzchni drogi. Ja używam jej głównie podczas jazdy samochodem, ale jest oczywiście opcja nawigacji rowerowej, pieszej lub środkami komunikacji publicznej. Polecenia głosowe po polsku są wyraźne, zrozumiałe i dość szczegółowe (np. informowanie o progach zwalniających). Na mapę można nakładać warstwy z dodatkowymi szczegółami. Standardowo nie ma też danych o ruchu ulicznym w czasie rzeczywistym, ale da się je nałożyć ręcznie, dodając warstwę API Google zawierającą ruch uliczny. Wymaga to trochę kombinowania, ale jest możliwe (dowód umieszczam w zrzutach poniżej). Dostępne są też ostrzeżenia o fotoradarach.

MapFactor Navigator - lekka i szybka nawigacja offline

MapFactor Navigator pozwala wybrać dwa rodzaje map. Korzystasz z darmowej OpenStreetMap albo płatnej TomTom. W tym przypadku skupiamy się na bezpłatnych rozwiązaniach, więc OSM moim zdaniem w pełni wystarczy. Jest to nawigacja offline, czyli nie wymaga aktywnego połączenia z internetem podczas jazdy. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to jedna z szybciej działających nawigacji, zwłaszcza że jest dość funkcjonalna. Może nie tak jak OsmAnd, ale wciąż ma wszystkie ważne opcje, włącznie z prowadzeniem głosowym po polsku, informacjami o limitach prędkości (i ich przekroczeniu), ostrzeżeniami o fotoradarach, POI, punktami pośrednimi, trybem 2D/3D i oczywiście trybami nawigacji dla samochodu, kampera, motocykla, roweru i pieszego.

Jest lekka i dobrze zoptymalizowana oraz po prostu wygodna w użyciu. Wskazówki głosowe są po polsku, podobnie jak interfejs programu. Można wyznaczyć trasy najkrótsze, najszybsze lub najtańsze, nie ma jednak informacji o aktualnym ruchu ulicznym. Dysponuje ciemnym motywem graficznym i pozwala wykonać kopię zapasową ustawień m.in. na Dysku Google lub w pamięci smartfonu. Zaletą jest to, że nie ma limitu na pobieranie map. Można zapisać offline mapę całego kraju na raz. Ta nawigacja może być też przydatna dla kierowców ciężarówek, szczególnie w płatnej wersji Navigator Truck PRO, ale do podstawowych zadań nawet darmowa nada się nieźle. Moim zdaniem mapy od MapFactor są dobrą, prostą alternatywą dla ekstremalnie popularnej nawigacji Google, zwłaszcza jeśli ktoś po prostu woli mieć mapy zapisane na telefonie i korzystać z nich bez dostępu do internetu.

NUNAV Navigation - nawigacja online z natężeniem ruchu

NUNAV Navigation to dość prosta aplikacja do nawigacji samochodowej, która mimo pewnych niedociągnięć działa dobrze i ma kilka przydatnych funkcji. Jedną z nich jest wyświetlanie natężenia ruchu ulicznego. Działa to na zasadzie inteligencji roju, czyli statystyki zbierane są od użytkowników aplikacji znajdujących się w okolicy. Przykładowo w godzinach popołudniowych w Poznaniu w okolicach centrum nawigacja pokazywała około 1800 osób, które przekazują dane o ruchu. Aplikacja dla każdego użytkownika wyznacza indywidualną trasę tak, aby w miarę możliwości równomiernie rozprowadzać ruch na ulicach, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo powstawania korków i zatorów. Aplikacja ma tryb nocny (ciemne kolory), który może włączać się automatycznie, a także widok 2D/3D i możliwość zmiany powiększenia widoku mapy (bliżej lub dalej).

Pokazuje też aktualną prędkość, ostrzeżenia odnośnie ograniczeń prędkości dostarczane przez OpenStreetMap, zdarzenia na trasie, budynki 3D, numery domów, stacje paliw, stacje ładujące dla pojazdów elektrycznych, a nawet miejsca parkingowe. Nawigacja pod konkretny adres jest dość dokładna, trasy są dobierane moim zdaniem dobrze, a prowadzenie głosowe jest wyraźne w języku polskim. Słabiej wygląda korzystanie z wyszukiwarki. Przykładowo gdy byłem w miejscu, gdzie miałem 2 stacje paliw obok siebie (dosłownie w promieniu 100 m), aplikacja proponowała mi takie, które są oddalone o kilka, a nawet kilkanaście kilometrów. NUNAV Navigation jest w moim odczuciu gorsza i mniej funkcjonalna od Magic Earth, ale szybsza i lepiej zoptymalizowana od OsmAnd. Ogólnie korzysta się z niej wygodnie i zaliczam ją do polecanych nawigacji samochodowych na smartfon.

Yanosik - nawigacja online do samochodu i antyradar

Tak, Yanosik to aplikacja kontrowersyjna. Z jednej strony przydatna, bo opiera się na potężnej bazie użytkowników, którzy dostarczają mnóstwo statystyk i zgłoszeń, co z całą pewnością jest przydatne, zwłaszcza w długiej trasie. Można liczyć na zgłoszenia utrudnień, wypadków, inspekcji, kontroli drogowych itp. Włączając aplikację w środku dnia, wyświetliła mi się informacja, że aktualnie z Yanosika korzysta ponad 150 tysięcy ludzi. Trzeba przyznać, że to robi wrażenie. Niewiele aplikacji może pochwalić się taką bazą, choć oczywiście nie musi to oznaczać, że wszystkie te osoby korzystają z Yanosika w charakterze nawigacji. Z pewnością cześć z nich (najprawdopodobniej większość) używa go jako antyradaru albo źródła powiadomień o warunkach na trasie. Z drugiej jednak strony trzeba być świadomym tego, że nie płacisz za Yanosika pieniędzmi, ale za to jesteś skazany na odsługiwanie i oglądanie reklam. Rzecz jasna można się do tego przyzwyczaić, zwłaszcza że program bywa bardzo pomocny, jednak na początku jest to irytujące.

Nawigacja w Yanosiku jest przeznaczona w zasadzie tylko dla kierowców i działa w trybie online. Pracuje wystarczająco płynnie, choć moim zdaniem ponadprzeciętnie drenuje akumulator w smartfonie, więc warto podłączyć smartfon do ładowania, jeśli jedziesz w długą trasę. Wyświetlane są dane na temat natężenia ruchu drogowego (korki), powiadomienia głosowe są odtwarzane w języku polskim, nie brakuje też budynków 3D wraz z numerami. Wskazówki wizualne i dźwiękowe są wyraźne i proste. Z ciekawych funkcji warto wymienić nagrywanie trasy za pomocą kamery (wideorejestrator), a także opcjonalny interfejs HUD, czyli taki, który odbija się w szybie przedniej pojazdu. Oprócz tego dużym ułatwieniem jest opcja uruchamiania Yanosika wraz ze startem nawigacji Google Maps. Jak widać, twórcy są świadomi tego, że część ludzi preferuje najpopularniejszą darmową nawigację na Androida, a Yanosika używa jako antyradaru lub do powiadomień. W takim przypadku interfejs nie zajmuje całego ekranu, lecz zmienia się w wersję mini, która wyświetlana jest ponad mapami. Ostrzeganie o fotoradarach stacjonarnych działa bez zarzutu, a w przypadku mobilnych kontroli prędkości jest duża szansa na to, że ktoś ze społeczności zgłosi taką lokalizację. Oprócz tego w omijaniu mandatów pomaga funkcja powiadamiania o przekroczeniu dozwolonej prędkości. Zakres tego przekroczenia można zmienić (standardowo wynosi on 10 km/h), powyżej tej wartości smartfon zacznie “pikać” przypominając o zdjęciu nogi z gazu. Aplikacja ma znacznie więcej przydatnych ustawień i jest rozwijana od dość długiego czasu, więc można ją traktować jako dojrzałą i relatywnie dopracowaną, choć ciężką i oczywiście denerwującą reklamami. Wciąż jednak jest to użyteczny towarzysz podróży samochodem.

Waze - nawigacja GPS online z natężeniem ruchu i wsparciem społeczności

Darmowa nawigacja Waze należy do Google, co mogłoby sugerować, że jest wewnętrzną konkurencją dla Map Google, ale w praktyce tak nie jest (a przynajmniej nie do końca). Bazuje w znacznej mierze na statystykach i informacjach generowanych przez społeczność, choć trzeba uczciwie przyznać, że grupa użytkowników jest znacznie skromniejsza, niż w przypadku Map Google czy nawet Yanosika. Mimo to uważam, że warto dać mu szansę z kilku powodów. Po pierwsze, w sposób bardzo dobrze widoczny pokazuje miejsca i odcinki z utrudnieniami dla ruchu samochodowego, strefami nietypowo spowolnionego ruchu, remontami, a nawet uszkodzeniami nawierzchni. Po drugie, pozwala użytkownikom łatwo zgłaszać korki, kontrole drogowe, wypadki, zagrożenia, ceny paliw i błędy mapy, a nawet komunikować się z innymi osobami przez wbudowany czat. Ciekawostką jest to, że Wazerów widać na mapie, choć rzecz jasna można to wyłączyć. Po trzecie, zapewnia dość rzetelne informacje o bieżącym natężeniu ruchu, szczególnie w większych miastach i z mojego doświadczenia wynika, że efektywnie korzysta z tych danych, w celu wyznaczania optymalnej trasy przejazdu.

Oprócz tego Waze po prostu wygląda dobrze (dla mnie to najładniejsza nawigacja online), działa szybko i raczej nie obciąża nadmiernie smartfonu. Jest przetłumaczona na język polski, włącznie z prowadzeniem głosowym, choć może pojawić się konieczność ręcznej zmiany mowy angielskiej na polską po pierwszym uruchomieniu, w ustawieniach aplikacji. Informacje dźwiękowe mogą być w pełni włączona albo wyłączone, bądź ograniczać się tylko do głównych ostrzeżeń. Waze ma funkcję ostrzegania o fotoradarach, a także pokazuje limity prędkości i informuje o ich przekroczeniu o ustaloną wartość (standardowa tolerancja wynosi 0 km/h). Dostępny jest tryb ciemny, widok 2D/3D, automatyczne powiększanie widoku mapy, opcja unikania promów, dróg gruntowych, płatnych, ekspresowych, a nawet trudnych skrzyżowań. Gdy prowadzenie jest aktywne, można wysunąć dolne menu i dodać punkty pośrednie albo błyskawicznie wyszukać pobliskie stacje paliw, lub restauracje w pobliżu trasy przejazdu. Działa to zaskakująco dobrze. Dostępne są rzecz jasna trasy alternatywne, a sam przejazd można udostępnić do śledzenia bliskim osobom. To nawigacja skierowana w zasadzie tylko do kierowców (w tym taksówkarzy), przydatna w szczególności w aglomeracjach miejskich.

TomTom AmiGO - ostrzeganie przed fotoradarami i utrudnieniami oraz nawigacja online

TomTom AmiGO jest interesująca zwłaszcza dlatego, że może działać tak jak Yanosik, czyli w trybie małego widżetu unoszącego się na wyświetlaczu, nad innymi aplikacjami. Oznacza to, że nawet jeśli nie chcesz korzystać z niej jako nawigacji, to może być bardzo przydatna do informowania o fotoradarach stacjonarnych, mobilnych kontrolach prędkości, strefach pomiaru średniej prędkości, kamerach rejestrujących przejazd na czerwonym świetle, pracach drogowych, zamkniętych ulicach i innych utrudnieniach. Co ważne, informacje te są zgłaszane przez społeczność, ale weryfikowane przez TomTom. Po dotknięciu danej ikony na mapie pojawia się informacja, czy faktycznie dane zgłoszenie jest zweryfikowane. Innymi słowy, jesteś w stanie uruchomić ją np. nad Mapami Google, jako funkcjonalny dodatek. Może się uruchamiać automatycznie po połączeniu z samochodowym systemem multimedialnym, przez Bluetooth. Informuje o limitach prędkości na danym odcinku drogi (z tego co zauważyłem z małym opóźnieniem, wynoszącym zazwyczaj kilka sekund) i może ostrzegać o przekroczeniu tego limitu o ustaloną przez użytkownika wartość.

Po wyświetleniu mapy pokazuje na dole przyciski do szybkiego wyszukiwania m.in. stacji paliw, restauracji, parkingów, miejsc noclegowych (w tym pól kempingowych), sklepów, bankomatów, szpitali i wielu innych miejsc. Z tego co zauważyłem zaskakująco dobrze radzi sobie z ich polecaniem w takim sensie, że faktycznie pokazuje najbliższe miejsca w okolicy pojazdu. Przykładowo po wyszukaniu stacji paliw TomTom AmiGO pokazał mi miejsca w odległości od około 100 metrów, do lekko ponad 1 km wokół mnie, co jest zaletą w stosunku do niektórych innych nawigacji. Sam interfejs jest prosty, ale czytelny, a ogólna funkcjonalność zdecydowanie nastawiona na jazdę samochodem. Ta nawigacja nie nadaje się moim zdaniem do używana z rowerem, ani podczas wędrówek pieszych. Jest dostępny tryb jasny i ciemny (w tym automatyczne przełączanie między nimi), są również budynki 3D, ale nie ma dodatkowych warstw na mapie. Jest tylko prosty styl mapy samochodowej, bez nałożonych zdjęć satelitarnych lub szlaków turystycznych. Komunikaty głosowe są po polsku i działają w porządku, choć głos dziwnie wymawia “w” jako “wu”, np. za 100 metrów skręć “wu” aleję XYZ. Ciekawą i moim zdaniem przydatną funkcją są tak zwane ulepszone wskazówki wizualne, przydatne podczas jazdy z wyłączonymi powiadomieniami głosowymi. Po ich aktywacji pojawiają się na całej mapie duże, animowane strzałki informujące o zjazdach i zakrętach, które zmniejszają ryzyko ich przeoczenia w trybie cichym.

Mapy Google - najpopularniejsza darmowa nawigacja na Androida, online i offline

Mapy Google pojawiają się we wszystkich rankingach najlepszych darmowych nawigacji na telefon. Są tak oczywiste, że w zasadzie można by je było pominąć, ale z drugiej strony tego typu zestawienie byłoby bez nich niekompletne. Google to potężna firma tworząca system Android, który jest najbardziej rozpowszechnionym systemem mobilnym na naszej planecie. Niemal każdy nowy smartfon z Androidem ma fabrycznie zainstalowane Mapy Google, co sprawia, że wiele osób nie czuje potrzeby pobierania innych aplikacji tego typu. To z kolei przekłada się na ponad miliard użytkowników miesięcznie, a każdy z nich wysyła statystyki, choćby te, dotyczące natężenia ruchu, co zdecydowanie polepsza szczegółowość i wiarygodność danych w nawigacji. Oprócz tego firma dodaje zdjęcia satelitarne i uliczne (Street View), a że jest to gigant również pod względem wyszukiwania i reklam, to nakłada na mapy aktualne informacje dotyczące firm, instytucji i ciekawych miejsc oraz integruje to wszystko w wyszukiwarce Google. Wpisując w nią nazwę firmy często od razu, dostajesz namiary i podgląd w swoich mapach. Takiego poziomu integracji w zasadzie nie ma nikt inny. Rzecz jasna to nie oznacza, że są bezbłędne, idealne i tylko z nich warto korzystać. Uważam, że któraś z wymienionych wyżej alternatyw może dla części osób być znacznie lepsza, ale statystyki mówią same za siebie. Najwyraźniej większość osób jest zadowolona z Map Google.

Mapy Google nie oferują ostrzeżeń o fotoradarach, ale można sobie z tym poradzić instalując dodatkowo aplikację TomTom AmiGO i aktywując tryb nakładki, która jest mały widżetem, unoszącym się na wyświetlaczu, ponad mapami. Opcjonalnie można posłużyć się aplikacją Yanosik, która w dodatku potrafi automatycznie uruchamiać się po włączeniu Map. A nawigacji Google można jednak dodawać zgłoszenia o wypadkach, korkach, robotach drogowych, zamknięciach pasa ruchu lub kontrolach prędkości (tych mobilnych, a nie stacjonarnych). Program może pokazywać natężenie ruchu, budynki 3D, transport publiczny, trasy rowerowe, widok z ziemi, czyli Street View, a nawet pożary lasów i jakość powietrza, jeśli te dane są dostępne w danej okolicy. Mapy Google korzystają częściowo z danych przekazywanych na żywo, więc zasadniczo działają online, ale bez problemu można pobrać wybrany obszar również offline, czyli do pamięci telefonu. Ograniczenie jest takie, że nie pobierzesz na raz całej mapy Polski, a co najwyżej jedno województwo (typowa waga to kilkaset MB). Nawigacja umożliwia udostępnianie swojej aktualnej lokalizacji, którą można przesłać bliskiej osobie, żeby wiedziała, gdzie jesteś lub mniej więcej za ile dotrzesz na miejsce. Dostępny jest jasny i ciemny motyw, polecenia głosowe po polsku, integracja z Asystentem Google, a także z odtwarzaczem muzycznym (np. Spotify). W ustawieniach można wskazać jakim silnikiem dysponuje pojazd, w celu lepszego wyznaczania stacji paliw lub ładowania. Mapy Google są darmowe, ale ich funkcjonalność jest bardzo dobra. Dla typowego kierowcy i pieszego turysty to po prostu przydatna aplikacja, dostępna na system Android, iOS, a także smartwatche Apple Watch.

Mapy Apple - prosta, darmowa nawigacja na iPhone

Jeśli mam być szczery, to osobiście nie lubię Map Apple. Jeśli włączam nawigację na iPhone, to korzystam z Map Google, które w Polsce spisują się lepiej pod względem wiarygodności i szczegółowości danych, a także liczby dostępnych opcji. Ewentualnie używam jakiejś bezpłatnej nawigacji offline. Jednak w takim rankingu warto o nich przynajmniej wspomnieć, bo jest to podstawowa, fabrycznie zainstalowana nawigacja na smartfonach Apple i część osób może nie mieć ochoty instalować czegoś innego. Ta nawigacja jest znacznie prostsza od Map Google, a do tego mniej funkcjonalna i w Polsce nie grzeszy precyzją. Jednak ma podstawowe funkcje i do zwykłego dojazdu z punktu A do B nadaje się wystarczająco dobrze. Ma tryb jasny i ciemny, pokazuje prognozę pogody na danym obszarze, już po wyznaczeniu trasy umożliwia dodawanie punktów pośrednich, a nawet zapisywanie planowanej podróży na w konkretnym dniu miesiąca (wskazany dzień w kalendarzu).

Pozwala też wybrać np. samochód, rower, czy wędrówkę pieszą, choć dotyczy to raczej aglomeracji miejskich lub przejazdów między miastami, bo do nawigacji turystycznej na łonie natury raczej jej nie polecam. Może unikać dróg płatnych, a ciekawostką jest opcja ręcznego dodawania własnych zdjęć do danych lokalizacji (np. ładnych widoków we wskazanym punkcie). Na mapie widać informacje o utrudnieniach w ruchu, zamkniętych odcinkach dróg oraz natężeniu ruchu. Moim zdaniem jednak te dane są mniej dokładne niż w mapach Google. Podstawowy interfejs nawigacji w czasie jazdy jest minimalistyczny, co dla jednych będzie zaletą, ze względu na lepszą czytelność, ale niektórym może wręcz brakować naniesionych informacji np. o otaczających budynkach. Prowadzenie głosowe działa po polsku. Nie ma ostrzeżeń o fotoradarach, choć podobnie jak w nawigacji Google można posiłkować się dodatkową aplikacją z pomniejszonym interfejsem, taką jak TomTom AmiGO czy Yanosik. Mapy Apple można zainstalować na iOS (w tym rzecz jasna na iPadach) oraz Apple Watch, ale nie są oficjalnie dostępne na Androida.