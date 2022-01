Thermaltake Argent K6 RGB i Damysus RGB – niskoprofilowa klawiatura mechaniczna oraz mysz o ergonomicznym kształcie

Thermaltake nie jest w naszym kraju przesadnie rozchwytywaną marką, przynajmniej jeśli chodzi o akcesoria takie jak klawiatury czy myszy. Mimo wszystko warto spojrzeć, co też marka przygotowała w związku z trwającymi targami CES 2022. A jest to mechaniczna klawiatura Thermaltake Argent K6 RGB oraz gamingowa mysz Damysys RGB. Cechami szczególnymi urządzeń jest niski profil klawiszy w klawiaturze oraz ergonomiczne wyprofilowanie gryzonia, przy czym ten ostatni występować ma zarówno w przewodowej, jak i bezprzewodowej wersji. Na ceny i daty dostępności urządzeń jeszcze musimy poczekać, w tym jednak czasie możemy zapoznać się z ich specyfikacjami.

Thermaltake Argent K6 RGB to niskoprofilowa klawiatura mechaniczna wyposażona w aluminiowy korpus. W roli przełączników występują tu przełączniki Cherry MX Red / Silver (oczywiście wersje o niskim skoku), o żywotności 50 milionów kliknięć. Klawiatura wyposażona będzie także w pokrytą skórą syntetyczną podpórkę pod nadgarstki. Na wyposażeniu urządzenia nie zabraknie podświetlenia RGB, dedykowanych przycisków multimedialnych, nagrywania makr, dodatkowego portu USB oraz audio, jak i kompatybilności z ekosystemem TT RGB Plus 2.0.

Thermaltake Damysus RGB, a więc przewodowy model nowej myszy, ważyć będzie 74 gramy, a jej sercem będzie czujnik PixArt PMW 3389 o rozdzielczości do 16 tys. DPI. W roli przełączników wystąpią zaś konstrukcję marki Omron (do 60 mln. kliknięć). Mysz otrzyma także lekki, odczepiany przewód typu paracord, zakończony złączem USB-C. Bezprzewodowy model Thermaltake Damysus RGB Wireless będzie cechował się tym samym ergonomicznym kształtem i wymiarami (choć tych nie podano) przy wadze 83 gramów. Model ów wyposażony będzie jednak w inny nieco sensor, bo w model PixArt PMW 3370 o maksymalnej rozdzielczości 19 tys. DPI. Całość ma działać zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo dzięki łączności Bluetooth (praca na baterii do 52 h) oraz 2.4 GHz (praca do 36 h).

