The Witcher: Corvo Bianco - ostatni dodatek do Wiedźmina 3 będzie miał bezpośrednią komiksową kontynuację

Wiedźmińskie uniwersum samo w sobie stanowi nie lada źródło interesujących konceptów, a niezwykle udana trzecia odsłona gry CD Projekt Red jeszcze mocniej tę kwestię uwypukliła. Obecnie czekamy na aż trzy pozycje od nich, ale na tym bynajmniej sprawa się nie kończy. Nieustannie dochodzi do takich niuansów, jak choćby gry planszowe. Ostatnio zaś coś od siebie chce dołożyć Dark Horse, przygotowując fanom nie lada atrakcję po latach.

The Witcher: Corvo Bianco to nowy projekt Dark Horse, gdzie opowiedziano historię mającą miejsce po dodatku Krew i Wino.

Kto miał styczność z drugim rozszerzeniem gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, ten powinien kojarzyć, że Geralt otrzymał nie lada nieruchomość - winnicę Corvo Bianco. Tam gracz mógł w ograniczonym stopniu wprowadzać swoje porządki, a co jakiś czas odwiedzali go również przyjaciele, w pewnym momencie zaś pojawiali się nawet Ciri czy Yennefer. To rzecz jasna krótkie wydarzenie z gry, ale Dark Horse uznało, że da się z owego motywu wyciągnąć coś więcej. Tym samym możemy szykować się na wcale nie taką małą dogrywkę.

The Witcher: Corvo Bianco skupi się tym samym na okresie, gdy nasz wiedźmin chce sobie zrobić małą pauzę. Po rozwiązaniu zamieszania w Toussaint postanowił dla odmiany zakosztować u boku Yennefer tak rzadkiej ciszy i spokoju pośród luksusów tytułowej winnicy. Ale wygląda na to, że ponownie wplącze się w jakąś aferę. Pierwszy tom zostanie opublikowany 8 maja - a łącznie będzie ich aż pięć, więc zapowiada się całkiem długa opowieść. Dalej nie znamy szczegółów, ale kto wie, może wydarzenia w komiksie będą miały znaczenie dla późniejszych gier.

