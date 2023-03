The Last of Us Part I PC - Naughty Dog powierzyło komputerową wersję twórcom m.in. Batman Arkham Knight PC

Powoli zbliżamy się do premiery na komputery osobiste jednego z największych IP od Sony. O samej grze wiemy już całkiem sporo - w tym o wysokich wymaganiach sprzętowych sprawiających, że do najwyższych ustawień potrzeba naprawdę porządnego sprzętu. Dotąd jednak nie poznaliśmy faktów, które mogą być kluczowe przynajmniej jeżeli chodzi o pierwsze tygodnie premiery. Jeżeli ktoś wciąż myśli nad wczesnym zakupieniem The Last of Us Part I, powinien jednak rozważyć wstrzymanie się i zaczekanie chociaż na pierwsze opinie.

Tak jak w przypadku pecetowego portu Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Naughty Dog przekazało pałeczkę Iron Galaxy Studios, które nie jest zawsze równe, jeżeli chodzi o tego typu optymalizacje.

Wygląda na to, że gdy w ubiegłym tygodniu zespół Naughty Dog wypuścił oficjalne wymagania sprzętowe, nie podzielił się z nami wszystkimi kluczowymi informacjami dotyczącymi wyczekiwanej wersji na PC swojej odświeżonej wersji topowej gry. Teraz wreszcie zrobili odpowiednie update'y, ujawniając zespół odpowiedzialny za pracę nad portem. Do poniższej grafiki na przykład dołożono kilka subtelnych elementów, a na ich czele informację o tym, że zadanie to otrzymało Iron Galaxy Studios - znane dobrze fanom gier Naughty Dog i nie tylko.

Iron Galaxy Studios pracowało także nad zeszłorocznym portem Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Mimo, że ostatecznie wersja ta cieszy się bardzo dobrymi opiniami, premiera była daleka od idealnej (przede wszystkim borykano się z problemami ze sterowaniem). Ale oczywiście sprawa nie byłaby tak problematyczna, gdyby chodziło jedynie o to. Spośród szeregu ich projektów wyróżnić trzeba niesławny pecetowy port Batman: Arkham Knight - tak bardzo niegrywalny w dniu premiery, że choć dziś już działa bardzo dobrze, w międzyczasie został nawet na pewien okres wycofany ze sprzedaży. Nie oznacza to rzecz jasna, że Iron Galaxy na pewno będzie katastrofą - w końcu nie każde ich przedsięwzięcie kończyło się wtopą. Ale przykładowo przedstawione wcześniej dość wysokie sprzętowe wymagania remake'u The Last of Us nie są dobrą wróżbą na start. Pamiętajmy, że Arkham Knight również potrzebował bardzo mocnego, jak na tamte czasy sprzętu, żeby ostatecznie działał prawidłowo.

Źródło: DSOGaming