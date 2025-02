The Elder Scrolls Online dostępne za darmo na platformie Epic. To doskonała okazja do przetestowania głośnego MMORPG

Seria The Elder Scrolls składa się z pięciu głównych odsłon i kilku gier pobocznych. Jedną z głośniejszych tego typu produkcji jest MMORPG The Elder Scrolls Online. Tytuł przeszedł bardzo długą drogę od momentu jego debiutu na rynku i cieszy się ciągle sporą popularnością. Osoby, które chciałyby przetestować go bez opłat, mają teraz ku temu doskonałą okazję. Podstawowa wersja gry jest bowiem oferowana za darmo przez platformę Epic.

Na platformie Epic można za darmo zdobyć grę The Elder Scrolls Online. Jest to głośne MMORPG osadzone w popularnym uniwersum fantasy. Konstrukcja tytułu pozwala na skuteczną rozgrywkę solo.

The Elder Scrolls Online zadebiutowało w 2014 roku. Początkowo produkcja opierała się na podwójnym modelu płatności. Konieczne było zakupienie kopii gry i regularne opłacanie abonamentu. Konkurencja na rynku MMORPG była na tyle duża, że wydawca nie był zadowolony z poziomu popularności tytułu. W rezultacie już 2015 roku zrezygnowano z obowiązkowego abonamentu, a gra przeszła na model buy-to-play. Wystarczyło zakupić kopię, żeby móc bez ograniczeń cieszyć się rozgrywką. Oczywiście w grze dostępne są także opcjonalne mikropłatności, które obejmują przedmioty kosmetyczne, dodatki rozszerzające zawartość fabularną oraz rzeczy ułatwiające nieco rozgrywkę. Można także opłacać opcjonalny abonament, który zapewnia szereg profitów, w tym dostęp do dodatków bez konieczności ich wykupywania.

The Elder Scrolls Online dostępne jest aktualnie za darmo na platformie Epic Games Store. Niestety w darmowej ofercie znajduje się jedynie podstawowa wersja gry. Na przestrzeni kolejnych lat produkcja doczekała się siedmiu dużych dodatków, których akcja obejmuje większą część kontynentu Tamriel. Warto odnotować, że nawet podstawowa wersja posiada wystarczającą ilość zawartości, żeby można było bawić się przez kilkadziesiąt godzin. W dodatku całość jest tak skonstruowana, żeby dało się bez większych problemów grać solo. Próg wejścia jest dużo niższy niż w przypadku World of Warcraft. Jakość fabuły i zadań stoją w The Elder Scrolls Online na dosyć dobrym poziomie, jak na standardy gatunku. Obecna promocja na platformie Epic jest więc doskonałą okazją to samodzielnego przetestowania gry. Warto to zrobić, nawet jeśli nie przepada się za MMORPG. Promocja dobiegnie końca 27 lipca.

Źródło: Epic Games Store