Test wydajności pamięci RAM DDR5 - Single vs Dual Channel na Kingston Fury Beast RGB 6000 MHz CL40

Pamięci RAM DDR5 oprócz wyższego taktowania oraz opóźnień, przyniosły również kilka ciekawych innowacji, którym wypadałoby się dokładniej przyjrzeć. Bezapelacyjnie najważniejszą zmianą z technicznego punktu widzenia jest rozdzielenie wewnętrznej magistrali, mającej ogromne znaczenie dla przepustowości podsystemu pamięci. Jedno z najbardziej nurtujących pytań brzmi zatem - jak będzie wyglądała różnica wydajności DDR5 w przypadku zastosowania jednego oraz dwóch modułów? Czy między konfiguracjami single channel i dual channel nadal będzie duża przepaść? Postanowiłem to sprawdzić na przykładzie Kingston Fury Beast RGB 6000 MHz CL40, porównując zestawy 1x 16 GB oraz 2x 8 GB.

Jak zostało wspomniane - zmiany dokonane w pamięciach RAM DDR5 wykraczają poza obniżenie napięcia, zwiększenie taktowań i poluzowanie opóźnień. Nowy standard doczekał się głębszych modyfikacji. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, natomiast DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus w obydwu przypadkach dochodzi dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytywanie dłuższych impulsów (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia z płyty głównej bezpośrednio do modułów, czym zajmuje się układ PMIC. Standard DDR5 wprowadza też profile XMP 3.0, umożliwiające zapisywanie w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI płyty głównej.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że chociaż programy diagnostyczne identyfikują pamięci DDR5 w układzie dual channel jako quad channel, właśnie ze względu na rozdzielenie wewnętrznej magistrali, rozwiązanie nie dorównuje przepustowością platformom HEDT oraz procesorom dysponującym cztero-kanałowym kontrolerem RAM. Mówimy tutaj o zupełnie odmiennych poziomach rozwiązań sprzętowych, mających w gruncie rzeczy niewiele wspólnego. Analogicznie mogłoby się wydawać, że pojedynczy moduł DDR5 identyfikowany jako dual channel powinien tracić znacznie mniej względem konfiguracji DDR4 dysponującej jednolitą magistralą. Dlatego dzisiaj porównamy zestaw 2x 8 GB (dual channel) oraz pojedynczy moduł 16 GB (singel channel), co rozwieje powyższe wątpliwości. Warto również nadmienić, że wszystkie warianty DDR5 Kingston Fury Beast RGB wykorzystane przy pomiarach obsadzono pamięciami jednostronnymi (single rank). Dokładna specyfikacja znajduje się w poniższej tabeli.

Kingston Fury Beast RGB Taktowanie 4800 MHz 5200 MHz 5600 MHz 6000 MHz Pojemności 8 / 16 / 32 / 64 GB 8 / 16 / 32 / 64 GB 8 / 16 / 32 / 64 GB 8 / 16 / 32 GB Opóźnienia 38-38-38 40-40-40 40-40-40 40-40-40 Napięcie 1.10 V 1.25 V 1.25 V 1.35 V Moduły SR 8 / 16 GB 8 / 16 GB 8 / 16 GB 8 / 16 GB Moduły DR 32 GB 32 GB 32 GB - Radiator Tak Tak Tak Tak Podświetlenie Tak Tak Tak Tak

Do wykonania pomiarów użyłem modułów DDR5 Kingston Fury Beast RGB o pojemności 2x 8 GB oraz 1x 16 GB, pracujących z procesorem Intel Core i9-12900K na płycie głównej MSI MEG Z690 Unify. Pamięci działały zgodnie z najwyższymi ustawieniami zapisanymi w profilu XMP 3.0 (6000 MHz CL40), pozostałe elementy składowe platformy również nie zostały podkręcone. Zestaw DDR5 pracował oczywiście na ustawieniach Gear2 (połowa taktowania magistrali), bowiem Gear1 osiągalny jest wyłącznie na konfiguracjach DDR4, kończąc się gdzieś w okolicy 3600-4000 MHz. Sporo zresztą zależy od szczęścia, procesora i płyty głównej. Mechanizm działa jednak na podobnej zasadzie jak rozdzielenie DRAM/UCLK w procesorach AMD Ryzen. Procedura testowa obejmuje wybrane programy i przede wszystkim gry komputerowe, które najlepiej pokazują różnice między single i dual channel. Programy użytkowe są zdecydowanie mniej wrażliwe na ustawienia pamięci operacyjnej, co możecie również sprawdzić TUTAJ albo TUTAJ.