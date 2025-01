Test procesora AMD Ryzen 5 3600 pięć lat po premierze. Tanie sześć rdzeni kontra Intel Core i3-12100F. Obydwa kosztują 350 złotych

W wakacje 2019 roku zadebiutował jeden z najlepiej ocenianych procesorów w historii AMD, który przypieczętował wielki powrót producenta do rywalizacji z Intelem, gdyby ktokolwiek powątpiewał w potencjał wcześniejszych modeli. AMD Ryzen 5 3600 błyskawicznie został absolutnym hitem sprzedażowym, zgarniając jednocześnie multum branżowych nagród. Średniak od Czerwonych bez większego problemu doganiał Intel Core i5-9600K, oferując zarazem obsługę większej ilości wątków, nowocześniejszą platformę z dłuższym wsparciem oraz korzystniejszą cenę. Pewnie dlatego AMD Ryzen 5 3600 nawet dzisiaj jest dostępny w sprzedaży, nadal konkurując z procesorami Intela w segmencie budżetowym.

Autor: Sebastian Oktaba

Zen 2 będące pierwszą solidną ewolucją architektury Zen, wykonane w litografii 7 nm FinFET w fabrykach TSMC, przyniosło wiele korzystnych zmian. Modyfikacji doczekała się między innymi fizyczna struktura krzemowych jąder, a dodatkowo przyspieszono magistralę Infinity Fabric, której standardowa częstotliwość odpowiadała (1:1) taktowaniu pamięci RAM. Jednocześnie usprawniono systemy przewidywania rozgałęzień i skoków. Architektura Zen 2 namieszała także w buforach pamięci podręcznej, które rozszerzono bądź całkowicie przemodelowano, skutkiem czego otrzymaliśmy 16 MB Cache L3 na każdy chiplet. Dołożono kolejną jednostkę wykonawczą do obliczeń stałoprzecinkowych, podniesiono wydajność jednowątkową o około 15%, przyspieszono wykonywanie niektórych instrukcji oraz zoptymalizowano ich dekodery. Zmiany były naprawdę daleko idące, niemniej dzisiaj to zamierzchła historia, natomiast za rogiem czeka premiera Zen5, którego testy niebawem powinniście zobaczyć na łamach PurePC...

AMD Ryzen 5 3600 to jeden z najlepszych procesorów w historii firmy, którego posiada bardzo wielu użytkowników, a mimo pięciu lat na karku, jednostka ciągle z powodzeniem gości w budżetowych konfiguracjach.

AMD Ryzen 5 3600 to sześciordzeniowy procesor zdolny do wykonania dwunastu wątków jednocześnie dzięki technologii SMT, dysponujący 3 MB pamięci Cache L2 oraz 32 MB współdzielonej Cache L3. Podobnie jak wszystkie pozostałe modele w rodzinie, posiada dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200, kontroler PCI-Express 4.0 oraz żadnego zintegrowanego układu graficznego. Bazowe taktowanie AMD Ryzen 5 3600 wynosi 3600 MHz wzrastając do maksymalnie 4200 MHz, niemniej wartościami można swobodnie manipulować dzięki odblokowanemu mnożnikowi. Pod obciążeniem częstotliwości wahają się między 4050 i 4200 MHz, więc rzeczywiste zakresy Turbo ustawiono dość agresywnie. Wszystko wykonano w litografii 7 nm TSMC FinFET zamykając w wartości TDP 65W. Cena startowa AMD Rzyen 5 3600 wynosiła 199 dolarów, przekładając na jakieś 900 złotych, natomiast dzisiaj wersja BOX jest powszechnie dostępna za 350 złotych. W pudełku znajdziemy też cooler AMD Wraith Stealth.

AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 7600 Platforma AMD AM4 AMD AM4 AMD AM5 Architektura Zen 2 Zen 3 Zen 4 Litografia 7 nm 7 nm 5 nm Taktowanie 3600-4200 MHz 3500-4400 MHz 3800-5100 MHz Konfiguracja 6R / 12W 6R / 12W 6R / 12W Cache L3 32 MB 32 MB 32 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 3200 MHz 3200 MHz - Kontroler DDR5 - - 5200 MHz Współczynnik TDP 65 W 65 W 65 W Zintegrowane GPU - - Radeon 2CU Cena startowa 199 USD 199 USD 229 USD Data premiery Lipiec 2019 Kwiecień 2022 Styczeń 2023

Modele AMD Ryzen z sześcioma rdzeniami zawsze cieszyły się największym wzięciem, oferując znakomity przelicznik ceny do możliwości, będąc idealnie skrojonymi pod oczekiwania graczy i użytkowników zajmujących czymś więcej na komputerze. Sytuacja nie zmieniła się zresztą od premiery AMD Ryzen 5 1600 (kwiecień 2017 roku), bowiem AMD Ryzen 5 9600 również będzie występował w identycznej konfiguracji. Dlatego AMD Ryzen 5 3600 pomimo swojego pięcioletniego stażu rynkowego nadal pozostaje ciekawym, a miejscami nawet jedynym sensownym rozwiązaniem. Powodem jest platforma AMD AM4 - formalnie już martwa, ale oferująca obsługę PCI-Express 4.0 plus szerokie możliwości aktualizacji np. Ryzen 7 5800X3D. Za około 350 złotych konkurencja oferuje jednak Intel Core i3-12100F, czyli procesor 4R/8W na równie martwej platformie, aczkolwiek w nowszej architekturze, który połączony z odpowiednią płytą główną obsługuje PCI-Express 5.0 oraz pamięci RAM DDR5. Zaczynamy reanimację...