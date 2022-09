Test MSI Pro DP21 oraz MSI Modern MD271CPW - kompletny zestaw do pracy biurowej z procesorem Intel Core i5-11400

Firma MSI posiada w swojej ofercie nie tylko wydajne zestawy komputerowe, podzespoły oraz notebooki, ale także dużo atrakcyjniejsze zestawy składające się z gotowych komputerów (w obudowach podobnych do tego, co oferują klasyczne modele NUC) oraz biurowych monitorów. Takie zestawy dobrze sprawdzają się przede wszystkim w pracy biurowej - czy to w klasycznych biurach czy też w domu, jeśli pracujemy zdalnie. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować jeden z takich zestawów. Komputer MSI Pro DP21 jako urządzenie dla osób, które cenią sobie schludny i minimalistyczny design, a także monitor MSI Modern MD271CPW, odznaczający się równie eleganckim wyglądem. Sprawdzamy w naszym teście, co oferują oba urządzenia.

Autor: Damian Marusiak

MSI Pro DP21 wykorzystuje desktopowe procesory Intel Core 11. generacji z rodziny Rocket Lake-S. Nie są to wprawdzie najnowsze układy, ale to nadal bardzo dobre procesory, których wydajność jest w zupełności wystarczająca do codziennej pracy biurowej. Na pokładzie nie znajdziemy osobnej karty graficznej, co z kolei wpływa na stosunkowo niewielki pobór energii komputera. Z tego samego względu nie jest to także sprzęt ukierunkowany na granie w wysokich detalach, wszak za wyświetlanie obrazu odpowiada jedynie zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 730. Podczas konfigurowania komputera, możemy zdecydować się np. na pojemniejszy RAM czy dodatkowy dysk twardy.

MSI Pro DP21 to stylowy komputer, podobny do zestawów typu barebone czy NUC. To stosunkowo niewielki zestaw, w którym znalazło się miejsce dla 6-rdzeniowego i 12-wątkowego procesora Intel Core i5-11400.

Wraz z komputerem, do testów otrzymaliśmy również monitor MSI Modern MD271CPW. Charakteryzuje się on miłym dla oka designem. Obudowa w całości w białym kolorze dodaje stanowisku pewnej elegancji. Pod względem parametrów mamy do czynienia z podstawowym urządzeniem. Korzysta on z 27-calowej matrycy VA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Jego cechami charakterystycznymi są: obecność złącza USB-C zgodnego z protokołem DisplayPort oraz dość mocne zakrzywienie (promień krzywizny wynosi 1500R). Do monitora możemy podłączyć np. laptopa i jednocześnie go ładować (podobnie jak inne urządzenia korzystające ze standardu USB-C). Komputer kosztuje obecnie 2999 złotych, natomiast monitor - 1349 złotych. Łączny wydatek to zatem 4349 złotych.

Tak jak wspomnieliśmy, MSI Pro DP21 posiada na wyposażeniu procesory Intel Core 11. generacji, a testowana konfiguracja wykorzystuje dokładnie model Intel Core i5-11400. Rodzina procesorów Intel Rocket Lake stanowi pierwszy powiew świeżości od momentu premiery architektury Skylake (2015 rok), wprowadzając nowe rdzenie Cypress Cove, obsługę instrukcji AVX-512 oraz kontroler PCI-Express 4.0. Intel Core 11. generacji przynoszą też wydajniejsze układy graficzne UHD Graphics wykorzystujące architekturę Intel Xe-LP, natywnie wspierającą kodowanie z użyciem 10-bitowego kodeka AV1 oraz 12-bitowego HEVC. Warto odnotować, że chociaż Cypress Cove jest pochodną Sunny Cove pierwotnie przygotowaną dla litografii 10 nm, producent w przypadku desktopowych układów 11. generacji wykorzystał proces 14 nm - dopiero 12. generacja Alder Lake przeniosła się w całości na litografię Intel 7 (10 nm).