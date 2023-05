Test MSI Cyborg 15 - Jeden z najtańszych laptopów do gier wyposażonych w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050

Tajwańska firma MSI w tym roku zaprezentowała szereg nowych i odświeżonych notebooków dla graczy, wyposażonych w układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Najmocniejszy z nich - Titan GT77 HX 13V z GeForce RTX 4090 Laptop GPU został już przez nas przetestowany kilka tygodni temu. Tam mogliśmy oczekiwać świetnych wyników w grach oraz programach użytkowych, jednak wadą okazała się potwornie wręcz wysoka cena. Dzisiaj kierujemy się na przeciwległy brzeg, prezentując najbardziej podstawowy model w ofercie MSI na ten rok. Mowa o notebooku MSI Cyborg 15 w cenie nieco ponad 6 tysięcy złotych. Urządzenie to bazuje na układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU i jest to najniższy układ GPU z rodziny Ada Lovelace, który oferuje obsługę m.in. DLSS 3.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU to najsłabszy z przedstawicieli architektury Ada Lovelace dla notebooków. Wykorzystuje on obcięty rdzeń AD107 z 2560 procesorami CUDA FP32. W porównaniu do swojego bezpośredniego poprzednika - GeForce RTX 3050 Laptop GPU - nowy model Ada oferuje nieco więcej jednostek obliczeniowych (2048 CUDA vs 2560 CUDA). Nowy układ graficzny Ada Lovelace wyposażono również w skromne 6 GB pamięci (poprzednik w pierwotnej wersji oferował 4 GB GDDR6, jednak w tym roku wypuszczono jego zaktualizowaną wersję posiadającą także 6 GB). Wspomniane 6 GB GDDR6 umieszczono na jeszcze bardziej skromnej, 96-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość 192 GB/s (przy kościach 16 Gbps). Z drugiej strony powiększono cache L2, co ma przynajmniej w części rekompensować tę zmianę. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także nowe rdzenie Tensor z obsługą techniki Frame Generator oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Nie brakuje ponadto nowszej generacji kodeka NVENC z obsługą AV1 dla m.in. lepszej jakości streamowanych materiałów. Do testów otrzymaliśmy notebooka MSI Cyborg 15, w którym TGP układu GeForce RTX 4050 Laptop GPU wynosi maksymalnie 45 W - to jedna z najbardziej energooszczędnych wersji Ada Lovelace. Całość opracowano w kompletnie nowej i dużo bardziej zaawansowanej litografii TSMC 4N, czyli niestandardowej wersji 5 nm z myślą o układach NVIDII.

MSI Cyborg 15 to obecnie jeden z najtańszych notebooków do gier, wyposażonych w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU.

W przypadku architektury Ada Lovelace nie można zapomnieć również o wsparciu dla techniki DLSS 3, którego najistotniejszą nowością jest funkcja Frame Generation, gdzie pomiędzy dwiema wyrenderowanymi już klatkami umieszczana jest trzecia, stworzona z pomocą AI i rdzeni Tensor, a do przygotowania której wykorzystano m.in. wektory ruchu z dwóch sąsiadujących po sobie klatek oraz silnika Optical Flow Accelerator. Dzięki DLSS 3 wydajność może zostać znacząco zwiększona, bez istotnego wpływu na jakość obrazu. W laptopach, gdzie ekrany mają znacznie mniejszą przekątną a tym samym gęstsze upakowanie pikseli, ewentualne różnice w obrazie będą jeszcze mniej dostrzegalne w porównaniu do dużo większych monitorów. Lista obsługiwanych gier regularnie się powiększa, a testy które przeprowadzałem w ostatnich dniach potwierdzają, że dla rynku notebooków będzie to prawdziwy "gamechanger", na który konkurencja nie ma obecnie jakiejkolwiek odpowiedzi.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD107 AD107 GA106 GA107 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Powierzchnia 146 mm² 146 mm² 276 mm² 200 mm² Tranzystory ? mld ? mld 12 mld 8,7 mld Jednostki SP 3072 2560 3840 2048 Jednostki TMU 96 80 120 64 Jednostki ROP 48 48 48 32 Jednostki RT 24 (3. gen) 20 (3. gen) 30 (2. gen) 16 (2. gen) Jednostki Tensor 96 (4. gen) 80 (4. gen) 120 (3. gen) 64 (3. gen) Taktowanie Boost Do 2370 MHz Do 2370 MHz Do 1702 MHz Do 1740 MHz Pamięć 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 6 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 6 GB GDDR6 (do 14 Gbps) 4 GB GDDR6 (do 14 Gbps) - wersja z 2022

6 GB GDDR6 (do 16 Gbps) - wersja z 2023 Szyna pamięci 128-bit 96-bit 192-bit 128-bit (wersja z 2022)

96-bit (wersja z 2023) Przepustowość Do 256 GB/s Do 192 GB/s Do 336 GB/s Do 192 GB/s Obsługa DLSS 3 Tak Tak Nie Nie Współczynnik TGP Od 35 do 115 W

+ 25 Dynamic Boost Od 35 do 115 W

+ 25 W Dynamic Boost Od 60 do 115 W

+ 15 W Dynamic Boost Od 35 do 80 W

+ 15 W Dynamic Boost

Testowany MSI Cyborg 15 to jeden z najbardziej podstawowych modeli opartych na układzie NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU. Cięcia widać już chociażby w wyborze procesora. Zamiast nowszego układu Intel Core 13. generacji, postawiono na 12. generację Alder Lake-H. W sprzedaży są modele z Intel Core i5-12450H lub Core i7-12650H, a do testów otrzymaliśmy wersję z tym drugim procesorem. Na pokładzie laptopa znajdziemy również 16 GB RAM DDR5 oraz skromny SSD o pojemności 512 GB. Urządzenie oferuje również 15-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD i ze 144 Hz częstotliwością odświeżania. Za chłodzenie odpowiada podstawowy system Cooler Boost z jednym wentylatorem. MSI Cyborg 15 domyślnie ma już zainstalowany system Windows 11 Home w najnowszej wersji 22H2.