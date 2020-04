Test Lenovo YOGA S940 - Multimedialny laptop z Dolby Atmos

Seria YOGA firmy Lenovo kojarzy się przede wszystkim z urządzeniami konwertowalnymi. Nic dziwnego, bowiem zdecydowana większość dostępnych na rynku laptopów Lenovo YOGA to właśnie urządzenia 2w1, które mogą działać jak tradycyjny notebook lub jak tablet. Okazuje się jednak, że nie wszystkie modele YOGA to urządzenia 2w1. Dzisiaj szerzej zaprezentujemy multimedialnego laptopa Lenovo YOGA S940. Jest smukły (nawet bardzo smukły), elegancki i posiada bardzo dobry zestaw głośników zgodnych z systemem Dolby Atmos. Lista zalet urządzenia Lenovo YOGA S940 jest całkiem spora i bez wątpienia to jeden z lepszych obecnie notebooków, których głównym przeznaczeniem jest konsumpcja treści multimedialnych.

Autor: Damian Marusiak

Przyznam, że to jest dosyć ciekawa sytuacja na rynku - mamy bowiem dostępne dwa urządzenia o nazwach Lenovo YOGA S940 oraz Lenovo IdeaPad S940. Szczerze mówiąc nie jestem wskazać różnic pomiędzy tymi modelami, nie licząc oczywiście logotypu YOGA widniejącego na zewnętrznej pokrywie. Oba urządzenia wyglądają bliźniaczo identycznie, oferują opcjonalnie ekran 4K, wspierają system Dolby Atmos oraz posiadają procesory Intel Core 8 generacji. Wbrew pozorom Lenovo YOGA S940 to nie jest urządzenie konwertowalne. To tradycyjny laptop, choć oczywiście jest smukły, bardzo lekki i z odpowiednią wydajnością, by móc na co dzień swobodnie pracować (np, w biurze) albo korzystać ze sprzętu do celów multimedialnych. To nie jest laptop do mocno obciążeniowych zadań, o czym świadczy smukła konstrukcja.

Lenovo YOGA S940 to tradycyjny laptop, wyposażony m.in. w bardzo dobrej klasy matrycę Full HD IPS oraz cztery głośniki wspierające system audio Dolby Atmos. Zapowiada się ciekawa propozycja do obsługi multimediów!

Notebook Lenovo YOGA S940 został wyposażony w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Intel Core i7-8565U, należący do rodziny Intel Whiskey Lake-U i będący częścią ósmej generacji procesorów. Omawiana jednostka charakteryzuje się taktowaniem bazowym na poziomie 1,8 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo Boost 2.0 do wartości maksymalnie 4,6 GHz. Działanie Turbo jest więc poprawione w porównaniu do starszych układów Kaby Lake Refresh (ale jednocześnie nieco gorsze w porównaniu do 10 generacji Intel Comet Lake-U), a przynajmniej tak opisuje to teoria. Jako że mamy do czynienia z energooszczędnym układem wykonanym w 14 nm procesie technologicznym oczywistym jest, że będzie pobierał raczej niewiele mocy. Tak też jest w istocie, ponieważ TDP modelu Intel Core i7-8565U ustalone zostało na poziomie 15W. Procesor zastosowany w testowanym urządzeniu jest przylutowany do złącza BGA, tak więc nie ma możliwości jego wymiany. Ponadto zablokowany BIOS uniemożliwia jakiekolwiek próby OC. Jesteśmy zdani wyłącznie na działanie trybu Turbo Boost 2.0.

Konfiguracja Lenovo YOGA S940:



Procesor Intel Core i7-8565U (1,8 GHz - 4,6 GHz)

16 GB pamięci RAM LPDDR3 2400 MHz

Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 620

Matryca 14,1" / błyszczący IPS / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD Samsung PM981 / 1 TB / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny Microsoft Windows 10 Home 64-bit 1909 (November Update)

Wraz z procesorem Intel Core i7-8565U zintegrowano układ graficzny Intel UHD Graphics 620. W przypadku pamięci RAM mamy maksymalną pojemność w ilości 16 GB. Pamięć jednak w laptopie Lenovo YOGA S940 jest na stałe wlutowana do płyty głównej bez jakiejkolwiek możliwości w postaci dodatkowych slotów SO-DIMM. Lepiej sytuacja wygląda w przypadku dysku, bowiem testowy wariant posiada nośnik o pojemności 1 TB. Warto dodać, iż w sprzedaży są modele z ekranem Full HD lub Ultra HD - ten drugi dodatkowo wspiera technologię HDR w postaci systemu Dolby Vision. Całość dopełnia system Microsoft Windows 10 Home.