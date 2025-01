Test komputerów za 3500, 6000 i 10000 złotych. Gamingowe zestawy Mad Dog PurePC Edition dostępne w sklepach Media Expert

PurePC zawsze pomagało w sprawach dotyczących zakupu komputerów, publikując niezliczone poradniki oraz zestawienia, czasami wykorzystując okazję do wprowadzenia gotowców własnego autorstwa. Taka możliwość pojawiła się również ostatnio, ponieważ nawiązaliśmy bliższą współpracę z siecią sprzedażową Media Expert, która poprosiła naszą redakcję o przygotowanie trzech gamingowych zestawów w cenach wynoszących około 3500, 6000 i 10000 złotych. Oczywiście podjąłem się wykonania zadania, wszak to swego rodzaju nobilitacja i okazja do wypróbowania wielu kombinacji hardware. Klient końcowy też powinien skorzystać, bo otrzyma solidne maszyny złożone na sprawdzonych podzespołach. Musiałem się wprawdzie obejść bez pomocy Cleo i Donatana, ale jakoś sobie poradziłem... Tak właśnie powstały testowane dzisiaj zestawy Media Expert Mad Dog PurePC Edition.

Autor: Sebastian Oktaba

Zacznijmy od najważniejszego - widełek cenowych determinujących wybór poszczególnych elementów, a także rzutujących na finalne możliwości zestawów Media Expert Mad Dog PurePC Edition (wiem... nazwa jest nieprzyzwoicie długa). Budżet to zawsze kwestia wysoce indywidualna, dlatego niemożliwe jest znalezienie złotego środka, niemniej kwoty w okolicy 3500, 6000 i 10000 złotych uznałem za odpowiednie przedziały, aby komputery reprezentowały zupełnie różne segmenty wydajnościowe. Pamiętajcie, że mówimy tutaj o kompletnych zestawach uwzględniających wszystkie podzespoły łącznie z obudowami oraz chłodzeniem procesora zastępującym fabryczne coolery. Brakuje jedynie systemu operacyjnego. Wybierając części kierowałem się przede wszystkim zdroworozsądkowym podejściem, szukając optymalnych konfiguracji łączących dobrą wydajność, niezłą kulturę pracy systemów chłodzenia oraz nienaganną jakość wykonania. Dlatego nie oszczędzałem na skrzynce, zasilaczu czy chłodzeniu, dobierając jednak składowe adekwatne do przedziału cenowego, a zarazem nie popadając w przesadę w jedną lub drugą stronę. Poniżej możecie zobaczyć co zmajstrowałem.

Trzy zestawy Media Expert Mad Dog PurePC Edition, to efekt współpracy sieci Media Expert i portalu PurePC, który odpowiadał za dobranie podzespołów oraz przeprowadzenie dokładnych testów wydajności.

Dlaczego na procesory wybrałem Intel Core 12. Gen, zamiast nowszych modeli? Powód jest prozaiczny - oferują porównywalną wydajność za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Przykładowo: Intel Core i5-13400F okazuje się ponad 40% droższy od Intel Core i5-12400F, jednak różnica w osiągach wynosi zaledwie kilka procent. Pamięci DDR4-3200 MHz również zostały wybrane nieprzypadkowo, ponieważ nie wszystkie procesory potrafią pracować z ustawieniami DDR4-3600 MHz Gear1, natomiast DDR5 cenowo jeszcze nie wypadają korzystnie względem poprzedników. Połączenie Intel Core 12. Gen i pamięci DDR4 wciąż stanowi najbardziej opłacalną kombinację. Wybierając karty graficzne musiałem jednak uwzględnić kilka czynników, którymi oprócz osiągów czy pojemności VRAM są obsługa najnowszych technik, efektywność energetyczna oraz wydajność w śledzeniu promieni. Tutaj zdecydowałem się wstawić modele GeForce RTX 4000, aby kupujący miał dostęp do najnowszych rozwiązań.

Low-End

1920x1080 Mid-End

2560x1440 High-End

3840x2160 Intel Core i3-12100F Intel Core i5-12400F Intel Core i7-12700F MSI PRO B760M-P MSI PRO B760-P WiFi MSI PRO B760-P WiFi 2x 8 GB Lexar 3200 MHz CL16 2x 16 GB Lexar 3200 MHz CL16 2x 16 GB Lexar 3200 MHz CL16 PNY GeForce RTX 4060 Dual Palit GeForce RTX 4070 Dual MSI GeForce RTX 4080 Ventus 3X Lexar NM620 1 TB Lexar NM710 2 TB Kingston KC3000 2 TB MSI MAG A550BN 550 W MSI MPG A650GF 650 W MSI MAG A750GL 750 W Endorfy Spartan 5 Endorfy Fortis 5 Endorfy Navis F240 be quiet! Pure Base 500 Lian Li Lancool 216 Lian Li Lancool II Mesh Performance Cena ~3500 zł Cena ~6100 zł Cena ~10000 zł

Jak widzicie w powyższej tabelce, każdy zestaw Media Expert Mad Dog PurePC Edition powstawał przy określonych założeniach nie tylko dotyczących budżetu, ale również rozdzielczości w jakiej powinien spisywać się najlepiej. Wybranie komputera pod docelową rozdzielczość jest zresztą kluczowe, bo unikniemy wówczas zdziwienia np.: brakiem VRAM na GeForce RTX 4060 odpalając Marvel's Spider-Man: Miles Morales w ustawieniach 3840x2160 Very High RT. Takich wyników wprawdzie nie zabraknie, jednak mają charakter porównawczy dla lepszego zobrazowania różnic pomiędzy zestawami. Procedura pomiarowa została zresztą podzielona na sekcję rasteryzacji i śledzenia promieni, natomiast w każdym scenariuszu dodałem wyniki z włączonym NVIDIA DLSS Super Resolution Quality, DLSS Frame Generation i obydwoma technikami (plus NVIDIA Reflex). W końcu warto wiedzieć co potrafią wybrane modele GeForce RTX 4000. Najpierw zapraszam jednak do bliższego przyjrzenia się budowie zestawów Media Expert Mad Dog PurePC Edition...