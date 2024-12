Test komputera ACTINA PBA z procesorem Intel Core i5-13500 i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070

Wśród producentów gotowych zestawów komputerowych, często spotykanym zjawiskiem jest budowanie maszyn w oparciu o kompletne portfolio poszczególnych firm, uwzględniające komponenty bazowe, zasilacz, system chłodzenia i obudowę pochodzące od jednego producenta. Przykładem takiego modelu jest testowana dzisiaj ACTINA PBA czyli Powered by ASUS, która oprócz pamięci RAM, nośnika SSD i oczywiście procesora, bazuje wyłącznie na podzespołach marki ASUS. Jakie efekty przyniesie takie połączenie? Czy wszystko zagra idealnie? Tego dowiecie się przeglądając recenzję, która poruszy zarówno kwestie wydajności w popularnych grach komputerowych, jak również szeroko rozumianą kulturę pracy.

Autor: Sebastian Oktaba

ACTINA to marka komputerów stacjonarnych z ponad 20-letnim stażem, której właścicielem jest firma ACTION, jeden z największych dystrybutorów sprzętu elektronicznego w Polsce. Producent posiada w swoim portfolio sieć sprzedażową Sferis i portal gram.pl, więc mówimy o poważnym graczu z solidnym zapleczem. Oprócz zestawów stricte gamingowych firma oferuje również sprzęt serwerowy i sieciowy, niemniej to właśnie maszyny dla graczy cieszą się obecnie największą popularnością. Częściowo jest to zasługą ogromnej aktywności firmy w sekcjach e-sportowych i drużynami esportowymi jak Honoris czy Wisła Kraków, a także umiejętnego dobierania podzespołów. Producent regularnie rozszerza portfolio o kolejne zestawy, dostosowując konfiguracje do aktualnych warunków rynkowych. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sprzęt niemal w całości zbudowany na podzespołach ASUS, czyli gamingowy zestaw ACTINA PBA.

ACTINA PBA to komputer w większości złożony na komponentach firmy ASUS, którego podstawą są Intel Core i5-13500 i NVIDIA GeForce RTX 4070.

Sercem zestawu ACTINA PBA jest procesor Intel Core i5-13500 osadzony w płycie głównej ASUS TUF Gaming B760M-Plus WiFi, będącej bardzo dobrym wyborem dla zablokowanego przedstawiciela rodziny Raptor Lake. Jeżeli w przyszłości użytkownik planowałby wstawienie mocniejszej jednostki, to sekcja zasilania oraz chłodzenie wybranej płyty głównej spokojnie umożliwią taką operację. Drugim podstawowym elementem składowym jest karta graficzna ASUS GeForce RTX 4070 Dual OC, jeden z tańszych lecz jednocześnie lepszych modeli autorskich, który powinien zapewnić satysfakcjonującą wydajność nawet w najbardziej wymagających grach. Kombinacja Intel Core i5-13500 plus ASUS GeForce RTX 4070 Dual to generalnie udane połączenie, solidna średnio-wyższa półka, pozwalająca na komfortową rozgrywkę oraz wykorzystanie kilku technik NVIDII jeżeli zajdzie taka potrzeba... co również będzie sprawdzone.

Konfiguracja Komputera Actina PBA Procesor Intel Core i5-13500 6P+8E/20W 2500-4800 MHz Płyta główna ASUS TUF Gaming B760-Plus WiFi LGA 1700 mATX Karta graficzna ASUS RTX 4070 Dual OC 12 GB GDDR6 192-bit Pamięć RAM 32 GB Kingston Fury RGB 3600 MHz CL18 Nośnik SSD WD Blue 1 TB NVMe PCIe 3.0 x4 Chłodzenie CPU ASUS ROG Strix LC II 240 2x 120 mm Zasilacz ASUS ROG Strix 750 W Modularny 80Plus Gold Obudowa ASUS TUF Gaming GT301 4x 120 mm Dodatki Bitdefender Internet Security Licencja 12 mcy System Windows 11 Zainstalowany Cena ~6999 zł 36-mcy gwarancji

Procedura pomiarowa obejmuje wszystkie tytuły standardowo występujące w testach kart graficznych, pozwalające określić wydajność zestawu w rasteryzacji, jednak nie zabrakło również wyników ze śledzeniem promieni. Tutaj oprócz czystych pomiarów zdecydowałem się dorzucić jeszcze wyniki po włączeniu wspominanych wyżej technik NVIDII - DLSS SR (Super Resolution) w trybie Quality (Jakość) oraz DLSS Frame Generation, występujących w kilku popularnych grach m.in. Cyberpunk 2077, Witcher 3: Wild Hunt Next Gen oraz Hogwarts Legacy. Dla lepszego zobrazowania ile można zyskać po aktywacji powyższych funkcji, każdy kolejny krok zwiększający ilość klatek został na wykresach przedstawiony osobno. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku śledzenia promieni, które ze względu na swoją zasobożerność w wyższych rozdzielczościach przeważnie będzie wymagało pomocy ze strony NVIDIA DLSS.