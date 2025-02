Do grania nie potrzeba drogiego komputera. Wystarczy taki za 3000 złotych. Test zestawu Actina AMD Ryzen 5 5500 i Radeon RX 6600

Całkiem dobry i niedrogi komputer gamingowy to nareszcie połączenie możliwe do wykonania, czego namacalnym przykładem jest testowany zestaw Actina z procesorem AMD Ryzen 5 5500 i kartą graficzną AMD Radeon RX 6600. Pamiętać jednak należy, że mówimy o sprzęcie kosztującym niecałe 3000 złotych, dlatego docelową rozdzielczością jest 1920x1080 i niekoniecznie najwyższe ustawienia obrazu. Z drugiej strony pojawia się pytanie - czy redukując detale można komfortowo pograć w 2560x1440 albo przy pomocy FSR zahaczyć nawet o 3840x2160. Dzisiaj sprawdzimy czy pecetowcy trochę nie przesadzają, pisząc o konieczności posiadania drogich konfiguracji, żeby w godziwych ustawieniach ogrywać popularne tytuły.

Autor: Sebastian Oktaba

ACTINA to marka komputerów stacjonarnych z ponad 20-letnim stażem, której właścicielem jest firma ACTION, jeden z największych dystrybutorów sprzętu elektronicznego w Polsce. Producent posiada w swoim portfolio sieć sprzedażową Sferis i portal gram.pl, więc mówimy o poważnym graczu z solidnym zapleczem. Oprócz zestawów stricte gamingowych firma oferuje również sprzęt serwerowy i sieciowy, niemniej to właśnie maszyny dla graczy cieszą się obecnie największą popularnością. Częściowo jest to zasługą ogromnej aktywności firmy w sekcjach e-sportowych oraz umiejętnego dobierania podzespołów. Producent regularnie rozszerza portfolio o kolejne zestawy, dostosowując konfiguracje do aktualnych warunków, które w połowie 2023 roku wyglądają naprawdę obiecująco. Dzisiaj na warsztat weźmiemy zresztą bardzo popularne połączenie, które ACTINA dostrzegła i wstawiła do podstawowych pecetów gamingowych.

Komputer ACTINA z procesorem AMD Ryzen 5 5500 i karta graficzną Radeon RX 6600, to ciekawa propozycja w kwocie około 3000 złotych.

Recenzowany model ACTINA bazuje na procesorze AMD Ryzen 5 5500 i karcie graficznej AMD Radeon RX 6600, czyli dwóch podzespołach uchodzących za najlepiej wycenione w swoich kategoriach. Jednostka obliczeniowa dysponuje 6 rdzeniami, obsługuje 12 wątków i posiada odblokowany mnożnik, będąc po prostu dobrym wyborem do niedrogich zestawów gamingowych. Trudno także znaleźć bardziej opłacalną kartę graficzną, niż Radeon RX 6600, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że stanowi 1/3 kosztów całego komputera. Szkoda jedynie, że platforma obsługuje tylko PCI-Express 3.0, a nie standard PCI-Express 4.0, ponieważ karta posiada złącze x8 i starszy interfejs odejmuje kilka procent wydajności. Mimo wszystko, różnice są nieduże i niewarte dopłacania do Ryzen 5 5600 i jeszcze płyty głównej z chipsetem B550. Opisy poszczególnych elementów znajdziecie na kolejnych podstronach, a tymczasem...

Konfiguracja Komputera Actina Procesor AMD Ryzen 5 5500 6R/12W 3600-4200 MHz Płyta główna ASUS Prime B450-A II AM4 mATX Karta graficzna PowerColor RX 6600 Fighter 8 GB GDDR6 128-bit Pamięć RAM 16 GB Kingston Fury RGB 3600 MHz CL17 Nośnik SSD WD Blue 1 TB NVMe PCIe 3.0 x4 Chłodzenie CPU Endorfy Spartan 5 ARGB 1x 120 mm Zasilacz Endorfy Vero L5 600W 80Plus Bronze Obudowa Endorfy Signum 300 ARGB 4x 120 mm Cena ~2950 zł 36-mcy gwarancji

Chciałem jeszcze nakreślić metodykę pomiarową, jaką zastosowałem w przypadku tego budżetowego zestawu, ponieważ nieco zmodyfikowałem standardowe procedury. Testy wykonałem jak zawsze w trzech najpopularniejszych rozdzielczościach - 1920x1080, 2560x1440 i 3840x2160 - natomiast zmienną były ustawienia jakości obrazu. Podnosząc rozdzielczość jednocześnie obniżałem detale grafiki, żeby sprawdzić jak będzie prezentowała się płynność, ale poniżej poziomu Medium nie schodziłem. Wybrałem także popularne gry obsługujące technikę FSR, która w przypadku tańszych konfiguracji ma spore znaczenie, bowiem potrafi decydować o komforcie rozgrywki. Dlatego obok pomiarów wykonanych w ustawieniach natywnych, znajdziecie również wyniki uzyskane po włączeniu FSR Quality. Jednak zanim przejdziemy do wykresów, rzućmy jeszcze okiem na podzespoły i jakość złożenia gotowego zestawu...