Test ASUS VivoBook 17 - Multimedialny laptop z AMD Ryzen 5 3500U

Firma ASUS konsekwentnie rozbudowuje swoją ofertę multimedialnych laptopów z rodziny VivoBook. Po premierze urządzeń VivoBook S15, VivoBook N580 wraz z wariantami Pro oraz VivoBook S14, pod koniec 2018 roku przyszedł czas na coś lżejszego i jeszcze ciekawszego wizualnie. W ten sposób w 2019 roku do sprzedaży trafiły małe, przenośne komputery ASUS VivoBook 13 (S330) wyposażone w procesory Intela. Tym razem jednak przyjrzymy się bliżej zupełnie innemu modeli, ale także należącemu do serii Vivobook. W końcu nie wszyscy są zainteresowani małymi laptopami, niektórzy potrzebują czegoś ze znacznie większym ekranem. A jak do tego dodamy atrakcyjne APU w postaci AMD Ryzen 5 3500U oraz nie najgorszą cenę, wówczas wyjdzie nam... przepis na idealnego laptopa do obsługi multimediów?

Autor: Damian Marusiak

ASUS VivoBook 17 (D712DA) może być kolejnym przenośnym komputerem, który zrobi furorę ze względu na dobry stosunek ceny do oferowanych możliwości. Rok temu nastąpił szał na Huawei Matebook D14, który w cenie blisko 2600 złotych oferował dobrą jakość wykonania, niezły ekran IPS oraz dobrą wydajność. Teraz prezentujemy model ASUS VivoBook 17, który powinien zainteresować zwłaszcza osoby poszukujące większego ekranu - połączenie 17,3 cali oraz APU AMD Ryzen 5 3500U z pamięcią Dual Channel to nie jest zbyt częste połączenie. Zwłaszcza, gdy cena takiego zestawu wynosi tylko 2699 złotych. Czyżby szykował się hit cenowy na miarę pamiętnego modelu Huawei Matebook D14? Sprawdźmy to w naszym teście!

ASUS VivoBook 17 obecnie wygląda na jednego z najbardziej atrakcyjnych cenowo urządzeń wyposażonych jednocześnie w 17-calowy ekran IPS Full HD oraz APU AMD Ryzen 5 3500U. Takie połączenie zdarza się rzadko, więc sprawdźmy jak poradzi sobie w praktyce.

ASUS VivoBook 17 nie posiada dedykowanej karty graficznej. Zamiast tego za wyświetlanie obrazu odpowiada w tym przypadku zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 8, będący integralną częścią APU Ryzen 5 3500U. W przypadku jednostek AMD mamy więc do czynienia z drugą generacją o kodowej nazwie Picasso. Sam układ APU (a więc połączony procesor ze zintegrowaną grafiką) został wyprodukowane w 12 nm procesie technologicznym, który jest znacznie usprawniony w porównaniu do poprzedników z serii APU Raven Ridge. Zamontowany tutaj iGPU posiada łącznie 11 jednostek obliczeniowych, z czego osiem jest aktywnych. Radeon Vega 8 wykorzystuje pamięć RAM laptopa i w zależności od skonfigurowanego trybu (Single Channel lub Dual Channel) będzie pracować albo na pół gwizdka albo na pełnych obrotach. Mobilna Vega 8 posiada 512 jednostek cieniujących, 32 jednostki teksturujące oraz 16 renderujących. Przepustowość pamięci wynosi 38,4 GB/s. Deklarowane taktowanie rdzenia wynosi z kolei 1200 MHz.

Konfiguracja laptopa ASUS VivoBook 17:



APU AMD Ryzen 5 3500U (2,1 - 3,7 GHz)

Zintegrowany układ Radeon Vega 8

8 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz

Matryca 17,3" / matowy IPS / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD Intel 660p Series / 512 GB / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny Windows 10 Home 64-bit

Pora omówić szczegóły dotyczące samego Ryzena 5 3500U, który w hierarchii mobilnych APU Picasso znajduje się mniej więcej w środku stawki. Wyżej od niego plasowany jest Ryzen 7 3700U, z kolei niżej - Ryzen 3 3200U. Sam układ również wyprodukowano w 12 nm procesie technologicznym, a wyposażono go w cztery fizyczne rdzenie oraz osiem wątków. Bazowe taktowanie Ryzen 5 3500U wynosi równe 2,1 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo do maksymalnie 3,7 GHz (niezależnie od ilości rdzeni). Ryzen 5 3500U wyposażono również w 4 MB pamięci cache poziomu L3, z kolei współczynnik TDP wynosi nominalnie 15W z możliwością zmiany przez konkretnego producenta laptopa w przedziale od 12 do 25W. Układ APU Ryzen 5 3500U ma oczywiście zablokowany mnożnik, tak więc nie ma możliwości podkręcania. Działa również z pamięciami DDR4, zarówno w konfiguracji jednokanałowej (Single Channel) jak również dwukanałowej (Dual Channel).