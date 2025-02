Tańsze komputery z kartami GeForce RTX, laptopy i smartfiony. W sklepach x-kom wykorzystasz także bon dla nauczyciela

Jeśli planujesz wymianę laptopa, telefonu lub akcesoriów przydatnych do codziennej pracy i rozrywki, sprawdź promocję x-komu, gdzie zaoszczędzić możesz nawet do 30%. Oprócz tego zapoznaj się z pozostałymi ofertami – od G4M3R-ów do 900 zł taniej, po laptopy dla nauczycieli. Wybierz coś dla siebie. To świetny moment, by sięgnąć po nowe laptopy, smartfony i akcesoria. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz lekkiego laptopa do pracy, wydajnego gamingowego potwora czy eleganckiego smartfona z dobrym aparatem – w tej promocji znajdziesz coś dla siebie. Przy okazji nie zapomnij o dodatkach: słuchawki, powerbanki czy torby na laptopy mogą znacząco podnieść komfort codziennego użytkowania.

Tańsze komputery z kartami GeForce RTX, laptopy, smartfiony i tablety. W sklepach x-kom wykorzystasz także bon dla nauczyciela.

Promocja nie wymaga użycia kodu promocyjnego. Wystarczy, że dodasz wybrany model do koszyka, a system automatycznie wprowadzi za Ciebie kod rabatowy, obniżając cenę w koszyku. Oferta promocyjna obowiązuje do 02.03.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk otrzymasz informację w koszyku.

Przecena: 3199 → 2599 zł

Przecena: 2399 → 2199 zł

Przecena: 3649 → 3349 zł

Przecena: 498 → 333 zł

Przecena: 4799 → 4599 zł + bon 200 zł na zakupy w x-komie

Promocja na wybrane komputery G4M3R

Szukasz niezawodnego komputera do gier? Sięgnij po jedną z konfiguracji G4M3R. Sprawdź pełną ofertę, wybierz wariant dopasowany do swoich potrzeb i zaoszczędź do 900 zł. Promocja nie wymaga użycia kodu promocyjnego. Wystarczy, że dodasz wybrany model do koszyka, a system automatycznie wprowadzi za Ciebie kod rabatowy, obniżając cenę w koszyku. Oferta promocyjna obowiązuje do 25.02.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk otrzymasz informację w koszyku.

Przecena: 5750 → 5500 zł

Przecena: 4999 → 4900 zł

Przecena: 7100 → 7000 zł

Zrealizuj bon na laptopa dla nauczyciela w x-komie

Jeśli jako nauczyciel kwalifikujesz się do rządowego programu „Bon dla nauczyciela”, w x-komie czeka na Ciebie szeroka oferta laptopów spełniających wszystkie wymogi formalne. Każdy z dedykowanych modeli został wybrany z myślą o codziennych wyzwaniach w pracy dydaktycznej, takich jak obsługa e-dziennika, prowadzenie lekcji online czy tworzenie materiałów multimedialnych.

Cena: 2799 zł

Cena: 2899 zł

Przecena: 3999 → 2999 zł

Dodatkowo na nauczycieli, którzy zapiszą się do newslettera x-komu, czeka dodatkowy gratis – zestaw produktów o łącznej wartości blisko 400 zł, dostępny za 1 zł. W skład zestawu wchodzą:

Drukarka Deskjet 2810e (Wi-Fi, AirPrint, Instant Ink)

Program antywirusowy NortonLifeLock Antivirus Plus

Mysz bezprzewodowa Silver Monkey M40 Wireless Comfort Mouse

Podkładka x-kom Business Comfort M

Bestsellery w swojej kategorii: smartfony, laptopy, tablety

Jeśli szukasz najciekawszych rozwiązań w świecie laptopów, smartfonów i tabletów, koniecznie sprawdź listę topowych modeli przygotowaną przez x-kom. Znajdziesz tam zarówno eleganckie i wydajne laptopy, jak i nowoczesne smartfony oraz wszechstronne tablety, które sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Cena: 3399 zł

Smartfon Samsung Galaxy S24 8GB/256GB Szary

Przecena: 2999 → 2899 zł

Zgarnij bon za opinię o produktach Silver Monkey

W x‑komie trwa akcja „Bon za opinię”, skierowana do posiadaczy wybranych produktów marki Silver Monkey. Aby wziąć w niej udział, wystarczy dodać recenzję na karcie zakupionego sprzętu, a w zamian otrzymasz dodatkową zniżkę na kolejne zakupy.

Źródło: x-kom