Steam - trwa Festiwal Kapitalizmu i Gospodarki. Setki gier w promocyjnych cenach. Wśród nich Tropico 6 oraz Anno 1800

Ponownie wracamy do platformy oferującej nam gry w formie cyfrowej, czyli do Steama. Tym razem spotkamy się z niższymi cenami sporej liczby produkcji w ramach tytułowego wydarzenia "Festiwal Kapitalizmu i Gospodarki". Valve oferuje nam w lepszych kwotach tytuły z wielu gatunków takich jak symulatory, city buildery, a także gry strategiczne. Przy okazji mamy dostęp do wersji demonstracyjnych wybranych produkcji. Do skorzystania z wydarzenia pozostało jeszcze nieco czasu.

Festiwal Kapitalizmu i Gospodarki to najnowsze wydarzenie na platformie z grami cyfrowymi Steam. Potrwa ono do 15 stycznia 2024 roku i zaoferuje nam wiele tytułów w całkiem przystępnych cenach.

"Odkrywajcie okazje na gry skupione w całości na zdolności gracza do koszenia szmalu, trzepania mamony i zbijania kokosów" - w taki sposób Valve opisuje trwające właśnie wydarzenie. Nie tak trudno więc domyślić się, z jakimi grami będziemy mieć do czynienia. W ofercie znalazło się wiele całkiem zabawnych tytułów, z których można wspomnieć Definitely Not Fried Chicken (75% pozytywnych recenzji na Steam), lecz bez problemu ujrzymy także poważne gry strategiczne, takie jak Anno 1800 (82%), czy też Cities: Skylines (93%).

Spośród wszystkich produkcji warto zainteresować się tytułami: Tropico 6 (87%), Prison Architect (90%), czy choćby Software Inc. (94%). Wybrane gry znajdziemy na liście poniżej, a zaraz pod nimi umieszczony jest oficjalny zwiastun wydarzenia. Warto oczywiście także samemu sprawdzić wszystkie oferty, a w szczególności wersje demonstracyjne. Aby skorzystać z omawianych promocji, powinniśmy udać się pod ten adres. Jeśli znajdziemy ciekawy tytuł, który akurat dostępny jest w promocyjnej cenie, to warto podzielić się nim w komentarzu.

Źródło: Steam