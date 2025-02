Steam Next Fest - Gothic Remake i inni, czyli przegląd najciekawszych wersji demonstracyjnych

Pora na kolejną edycję organizowanego przez Valve festiwalu, na którym mamy szansę ograć nadchodzące tytuły. W przeciwieństwie do tego, co było kiedyś, nie mamy już aż tak częstej możliwości sprawdzania wersji demonstracyjnej gry, która nas może interesować. Tym bardziej warto więc mieć na uwadze takie wydarzenia, jak Steam Next Fest. Na ogół nie ma tam problemu ze znalezieniem zarówno większych pozycji, jak i tych nieco mniejszych.

Aż do 3 marca do godziny 19:00 trwa Steam Next Fest. Wśród najciekawszych gier do sprawdzenia znajdziemy Gothic Remake, Solasta II oraz Moroi.

Raczej nie ma specjalnych wątpliwości, który tytuł ze Steam Next Fest cieszy się największym wzięciem. Jak wynika ze statystyk na SteamDB, na chwilę obecną w demo Gothic Remake zagrywa się ponad 10 tysięcy graczy. Nie znaczy to oczywiście, że należy już odtrąbić sukces Alkimia Interactive, bo wstępne reakcje na dotychczasową wersję są różne, natomiast na pewno na zainteresowanie narzekać nie mogą. Interesująco wygląda także Solasta II, taktyczne RPG, w którym gracz tworzy czwórkę bohaterów zmierzających do krainy Neokos, gdzie przyjdzie im się zmierzyć z wieloma zagrożeniami. To kontynuacja całkiem dobrze przyjętej pozycji z 2021 roku.

To także dobra okazja, by sprawdzić Moroi - całkiem pomysłowe połączenie hack'n'slasha i gry przygodowej w mrocznej oprawie, gdzie postać gracza budzi się w ogromnej twierdzy wypełnionej wszelkiej maści koszmarami. Soulfall to z kolei interesująca hybryda ARPG oraz roguelike'a, w którym schodzimy do piekieł, by odzyskać duszę. Jeśli zaś kogoś interesują klimaty grozy, może rzucić okiem na niewiele ważące demko Chorus of Carcossa - pierwszoosobowego horroru bazującego na prozie Roberta W. Chambersa. Dragonkin: The Banished to kolejny hack'n'slash od twórców Warhammer: Chaosbane, dający możliwość wcielenia się w jednego z herosów, by pokonać wrogie armie wywołane przez starożytne zło.

Przypominające trochę Bioshocka Twisted Tower zaprowadzi nas do groteskowego wesołego miasteczka z osobliwymi wersjami maskotek z bajek i różnorodnymi zagadkami, a Crimen Exceptum - roguelike'a, w którym będziemy oczyszczać sobie pole wielorakimi zaklęciami. Spragnionych bardziej dynamicznej akcji ma szansę przyciągnąć Kiborg - roguelite beat'em up. Wchodzimy tam w skórę osadzonego w nietypowym więzieniu skazańca. Aby przeżyć mordercze reality show, musi wzmacniać się kolejnymi cybernetycznymi wszczepami zwiększającymi jego bojowy potencjał. Broken Time jest niewielkim oldschoolowym shooterem w postapoakliptycznej stylistyce, no i wreszcie Queen Slayer - przywodzący na myśl Darkest Dungeon tytuł, w którym zbieramy drużynę, by upolować tytułowe straszliwe istoty.

Źródło: Steam