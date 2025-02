Gothic Remake - Wrażenia z nadchodzącej wersji demo. Silnik Unreal Engine 5 ponownie nie daje o sobie zapomnieć

Gothic Remake to przez wielu polskich graczy jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Choć nadal czekamy na ujawnienie dokładnej daty premiery, to w najbliższych dniach przynajmniej gracze będą mogli wypróbować tego, co zaoferuje odświeżona przygoda w świecie królestwa Myrtany. Już w poniedziałek opublikowane zostanie na Steamie demo gry, w której będziemy mogli pokierować Nyrasem (demo jest odrębnym fragmentem gry, tzw. prologiem, który nie znajdzie się w finalnej produkcji, ale przynajmniej jest możliwość oceny oprawy czy kilku podstawowych mechanik rozgrywki). My dostęp do wersji demo otrzymaliśmy już kilka dni temu, dzięki czemu możemy zaprezentować nasze pierwsze wrażenia.

Sprawdziliśmy demo gry Gothic Remake, które na dniach zostanie opublikowane na Steamie. Gra będzie nie tylko toporna, ale również może okazać się wyzwaniem dla współczesnych kart graficznych.

Wersja demo gry Gothic Remake pozwala nam zobaczyć mały fragment mapy i pochodzić w butach Nyrasa, który dopiero co trafia do Górniczej Doliny. Akcja prologu toczy się jakieś pół roku przed wydarzeniami z głównej gry, przez co nie będziemy tutaj świadkami dobrze znanych wydarzeń. W dodatku teren, po którym się przemieszczamy jest bardzo ograniczony (dostęp do głównej drogi prowadzącej do Starego Obozu i dalej jest zablokowany). W tym trwającym około godziny (chyba, że będziemy bardzo powoli przechodzić demo) materiale możemy wykonać kilka zadań oraz porozmawiać z napotkanymi postaciami.

Gra, tak jak można było się tego spodziewać, wykazuje się dużą topornością rozgrywki. Z drugiej jednak strony odnoszę wrażenie, że trochę przesadzono w drugą stronę. Oryginalny Gothic był oczywiście toporny, ale jednocześnie nie tak ociężały jak odświeżona wersja. Animacje poruszania się Nyrasa sprawiają wrażenie mocno powolnych, przez co część graczy może się po prostu odbić. Trudno mi powiedzieć, czy to jest kwestia tego, że na tym etapie gramy "zółtodziobem" z zerowymi statystykami, czy późniejsza gra również taka będzie. Brakuje dokładniejszych materiałów z późniejszych etapów gry, które by rozjaśniły tę kwestię.

Gothic Remake - Kanion 3840x2160 / TSR 100 / DirectX 12 AVG / MIN FPS (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 Komputer PurePC

Intel Core i9-12900K (16C/24T)

GeForce RTX 4080, Low 93 85 Komputer PurePC

Intel Core i9-12900K (16C/24T)

GeForce RTX 4080, Medium 82 75 Komputer PurePC

Intel Core i9-12900K (16C/24T)

GeForce RTX 4080, High 66 61 Komputer PurePC

Intel Core i9-12900K (16C/24T)

GeForce RTX 4080, Epic 53 49 Komputer PurePC

Intel Core i9-12900K (16C/24T)

GeForce RTX 4080, Cinematic 20 18

Powyżej przedstawiam wczesny test wydajności, który obrazuje to, jak obecnie działa Gothic Remake. Wersję demo ograłem na zestawie z Intel Core i9-12900K, GeForce RTX 4080 oraz z 32 GB RAM. Gra powstała na silniku Unreal Engine 5 i ma to swoje wady. Przede wszystkim obecna wersja gry sprawia wrażenie takiej, która stawia wysokie wymagania przed komputerem. Na GeForce RTX 4080 w rozdzielczości 4K, płynność 60 FPS uzyskamy co najwyżej na ustawieniach Wysokich (ze 100% rozdzielczością renderowania, a więc bez skalowania - w wersji demo jest tylko TSR, będący częścią Unreal Engine 5). Na poziomie Epic spadki są już do 50 klatek. Z kolei Cinematic zarzyna już całkowicie wydajność w 4K, uzyskując poziom około 20 FPS-ów. Wyniki wydajności również nie do końca oddają faktyczne wrażenia z grania. Produkcja boryka się bowiem z bardzo częstymi przycięciami, tak jakby gra na moment łapała "freeze'a" i to pomimo faktu, że mamy dostęp do de facto bardzo ograniczonego fragmentu mapy.

Gra z pewnością będzie wymagającym tytułem. Tutaj zachowano ducha oryginału. Toporność rozgrywki idzie w parze z mocno podkręconym poziomem trudności, co jest ściśle powiązane z naszymi umiejętnościami (których to na początku nie posiadamy). W wersji demo możemy zaciachać kilka Ścierwojadów, Kretoszczurów oraz jednego Zielonego Goblina. Nasza broń na początku także jest nędzna, do dyspozycji mamy kilof i pałkę i to o ile je sobie wcześniej znajdziemy. Stopień trudności walki, przynajmniej na początkowym etapie, będzie bardzo mocno uzależniony od tego, jak sprawnie będziemy wykonywać uniki. Te na klawiaturze są przyporządkowane pod klawisz ALT i warto od razu sobie to zapamiętać (co ważne, wersja demo nie pozwala na jakąkolwiek zmianę klawiszologii, mam nadzieję że to tylko niedopracowanie prologu, a nie coś czym nas przywita finalna wersja gry), w przeciwnym wypadku po 2-3 atakach ze strony lokalnej fauny, zobaczymy napisy końcowe. Wersja demo boryka się z jeszcze jednym błędem - po śmierci niemożliwe jest wczytanie zapisanej wcześniej gry. Z jakiegoś nieznanego powodu konieczne jest przejście do menu głównego i dopiero wtedy wybranie zapisanej gry. Takie błędy raczej nie sprawiają dobrego wrażenia i miejmy nadzieję, że w pełnej wersji coś takiego nie będzie miało miejsca.

Wizualnie Gothic Remake może się nawet podobać. Oprawa charakteryzuje się sporą dbałością o szczegóły, systemami Lumen (oświetlenie oraz odbicia oparte na RT, przynajmniej na wysokich ustawieniach graficznych) oraz Nanite (zaawansowana geometria obiektów). Twarze podczas dialogów wykazują również sporą ilość detali. Pod tym aspektem gra jest olbrzymim wręcz skokiem względem oryginału, ale jednocześnie potrafi zachować ducha pierwowzoru. Kolorystyka jest bardzo stonowana, bez zbędnej pstrokatości. Górnicza Dolina w nowej wersji będzie cechowała się swoim surowym pięknem. Mimo wszystko obecne wymagania sprzętowe wydają się kompletnie niewspółmierne do jakości oprawy graficznej. Data premiery pozostaje nieznana, ale przed twórcami najpewniej jeszcze sporo pracy. Nie tyle pod względem mechanik, co dopracowania technicznego. Na razie bowiem w tym względzie jest daleko do akceptowalnego poziomu.

Źródło: PurePC