Steam Autumn Sale 2023 - jesienna wyprzedaż ruszyła. Najciekawsze promocje i coroczne głosowanie Steam Awards

Jak co roku o tej porze, wchodzimy w okres promocji związanych z czarnym piątkiem. Oczywiście w naszym kraju należy brać poprawkę na te sprawy, bo nierzadko zniżki są dość znikome. Ale jeżeli popatrzymy chociażby na to, co oferuje Steam podczas swoich sezonowych wyprzedaży, zdecydowanie mamy szansę znaleźć coś dla siebie. W tym roku pojawiło się sporo interesujących pozycji, toteż warto sprawdzić, co ciekawego możemy wyłapać w najbliższym czasie.

Ruszyła wyprzedaż Steam Autumn Sale 2023, która potrwa do 28 listopada do godziny 19:00 czasu polskiego. Przeglądamy co ciekawsze oferty.

Jesienna wyprzedaż na platformie Valve już oficjalnie ruszyła, toteż można przyjrzeć się, co mogłoby nas zainteresować. A jak zwykle wybór jest całkiem różnorodny. Zapewne niektórzy będą woleli zaczekać aż do przyszłego miesiąca, gdy przyjdzie czas na zimowe oferty, jednak mimo wszystko kilka tytułów mających w tym roku premierę jest do kupienia taniej niż kiedykolwiek wcześniej. Szczególnie mowa tutaj o Hogwarts Legacy, Lords of the Fallen, czy mimo wszystko czwartej części Diablo. Oto kilka co ciekawszych pozycji w ofercie:

Ale poza tym czeka nas także opcja głosowania w ramach Steam Awards. Tradycyjnie w przypadku wzięcia udziału otrzymacie odznakę, a Wasz profil zostanie wzbogacony o punkty doświadczenia. Jeśli zaś chodzi o inne serwisy, do 28 listopada potrwa także promocja na Epic Games Store. Tam dostajemy specjalne kupony w postaci aż 33% zniżki na dowolne zakupy powyżej 59,99 zł. Co więcej, za każde zamówienie w ramach wyprzedaży otrzymamy zwrot kosztów (program Nagrody Epic), więc znalezienie kilku pasujących nam produktów może się opłacać na przyszłość. Poniżej jeszcze rozpisane kategorie wspomnianego Steam Awards:

Gra roku

Gra VR roku

Owoc miłości

Najlepsza gra na Steam Decku

Razem raźniej

Najbardziej innowacyjna rozgrywka

Gra ze znakomitą fabułą

Najlepsza gra, w której jesteś do bani

Znakomity styl wizualny

Najlepsza ścieżka dźwiękowa

Usiądź i zrelaksuj się

Źródło: Steam, Epic Games Store