Styx: Shards of Darkness - trzecioosobowa skradanka do odebrania za darmo w GOG przez bardzo ograniczony czas

Przygodowa skradanka z 2017 roku pt. Styx: Shards of Darkness jest dostępna za darmo w ramach rozdawnictwa sklepu GOG.com. Tym razem oferta jest błyskawiczna, bowiem zakończy się już dziś, równo o północy. Z odbieraniem produkcji nie ma więc co zwlekać, ponieważ zostało na to zaledwie kilka godzin. A warto, ponieważ gra od Cyanide Studio okazała się bardzo udaną produkcją (7,7/10 punktów według graczy w serwisie Metacritic).

Styx: Shards of Darkness jest kontynuacją pozytywnie przyjętej, trzecioosobowej skradanki Styx: Master of Shadows, inspirowanej kultową serią Thief. Za wydaną przez firmę Focus Home Interactive kolejną odsłonę serii odpowiadają autorzy pierwowzoru z francuskiego studia Cyanide. Głównym bohaterem Styx: Shards of Darkness jest ponownie tytułowy goblin zabójca, którego mieliśmy okazję poznać w innej produkcji studia Cyanide – Of Orcs and Men, grze RPG z 2012 roku. Po upadku wieży Akenash, skrywającej złoże drogocennego bursztynu, nowe okoliczności zmuszają Styxa do infiltracji miasta Körangar, będącego bastionem Mrocznych Elfów. Okazuje się, że odbywające się tam w ścisłej tajemnicy dyplomatyczne spotkanie elfów oraz krasnoludów to w istocie nic innego, jak zręczna przykrywka dla groźnego spisku i sojuszu, jaki nawiązują połączone nienawiścią do goblinów rasy.

Zadaniem protagonisty jest więc odkrycie tajemnic związanych z ową intrygą i uratowanie swoich pobratymców przed pogromem. Pod względem mechaniki Styx: Shards of Darkness nie odbiega w znaczącym stopniu od swojego poprzednika. Ponownie mamy więc do czynienia z ukazaną w perspektywie trzeciej osoby grą akcji, kładącą szczególny nacisk na skradanie się i cichą eliminację potencjalnych wrogów. Idąc z duchem czasu, twórcy rozbudowali jednak wiele elementów poprzedniczki. Świat gry stał się zatem bardziej rozległy, zróżnicowany i rozbudowany, a protagonista zyskał szereg nowych umiejętności, np. możliwość przeskakiwania pomiędzy narożnikami pomieszczeń, huśtania i wspinania się po linie, a także wykorzystania noża jako tyrolki. Grę Styx: Shards of Darkness można odebrać na platformie GOG do północy 21 listopada 2023 r., przechodząc pod ten adres (klik).

Źródło: GOG