Star Citizen - duża aktualizacja wiecznie niegotowej gry. Nadchodzi Free Fly Event, pozwalający na 12 dni darmowej rozgrywki

Od oficjalnego startu zbiórki na tytuł Cloud Imperium Games minęło już naprawdę sporo czasu, bo grubo ponad dekada. Mimo kolejnych usprawnień, atrakcji dla osób, które zapłaciły (np. pojawienie się Marka Hamilla) i rosnących funduszy końca projektu nie widać. W dalszym jednak ciągu ma on całkiem spore grono zwolenników, zagrywających się w kolejne buildy. Najbliższy okres przyniesie nam zaś nowe usprawnienia oraz szansę przetestowania pewnych mechanik.

Star Citizen otrzymuje aktualizację 3.19, określaną też jako Call to Adventure, wprowadzającą sporo ulepszeń rozgrywki. Pomiędzy 19 a 30 maja odbędzie się zaś event pozwalający na darmowy dostęp do tytułu.

Call to Adventure doda do Star Citizen całkiem niemałą liczbę ulepszeń czy nowości. Wśród nich można wymienić na przykład specjalne wydarzenie PvP w Ghost Hollow, polegające na toczeniu starć o terminale kredytowe. Do tego dochodzi chociażby zmodernizowane miasto Lorville z planety Hurston, gdzie poprawiono między innymi architekturę, a nowe zastosowania zyskał też promień ściągający - pomocny między innymi w trakcie misji polegających na pozyskiwaniu zasobów. Poprawiono również wiele aspektów związanych ze stabilnością.

Deweloperzy postarali się, by nowi gracze mieli ułatwiony kontakt z mechaniką Star Citizen i pierwszymi krokami w grze. Wiąże się to bezpośrednio z nadchodzącym pojutrze wydarzeniu Free Fly Event, pozwalającym na sprawdzenie przez 12 dni tytułu bez wydawania pieniędzy, w tym korzystania z większej części dostępnych pojazdów. To wszystko składa się na dogodną okazję do przetestowania wiecznie rozwijanego projektu - nawet jeżeli nie planujemy wspierania go. Twórcy pochwalili się, że łącznie zebrano już ponad 570 milionów dolarów funduszy.

Źródło: TechRaptor