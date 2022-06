Sprzęt komputerowy Cooler Master dostępny w RTV Euro AGD w dobrych cenach: obudowy, zasilacze, chłodzenia i peryferia.

Cooler Master to firma doskonale znana osobom składającym komputery, dostarczająca szereg komponentów niezbędnych każdemu pececiarzowi - obudowy, zasilacze, systemy chłodzenia, wentylatory, klawiatury i myszki. Długo można by wymieniać co ciekawsze propozycje. Teraz w sklepach RTV Euro AGD znajdziecie bogate portfolio tego producenta w atrakcyjnych cenach, a wiele bardzo dobrych sprzętów zostało dodatkowo solidnie przecenionych. Potrzebujecie zgrabnej obudowy ITX, zasilacza z certyfikatem 80 PLUS Platinum albo wydajnego AiO? Nie ma problemu - wszystko to, a nawet znacznie więcej, znajdziecie w ofercie RTV Euro AGD. Sprawdźcie też kilka propozycji wartych zainteresowania...

Cooler Master to producent obecny na rynku peryferii komputerowych od 1992 roku, mający wieloletnie doświadczenie, a dodatkowo świętujący w tym roku okrągłą 30 rocznicę założenia. Dzięki tej okazji w sklepach RTV Euro AGD pojawiło się wiele znakomitych produktów w obniżonych cenach m.in. znacznie taniej można znaleźć obudowy komputerowe, systemy chłodzenia, a także wysokiej klasy zasilacze z certyfikatem 80 PLUS Platinum. Wszystkie produkty Cooler Master dostępne w Euro RTV Euro AGD znajdziecie pod TYM LINKIEM.

Obudowy Cooler Master

Cooler Master słynie z solidnych i dobrze zaplanowanych obudów komputerowych, które usatysfakcjonują fanów wszystkich formatów. Przykładowo - Cooler Master MasterBox NR200 to skrzynka mini-ITX, cechująca się najlepszym współczynnikiem opłacalności pod niewielkie zestawy komputerowe. Zmieści wysokie systemy chłodzenia (155 mm) i długie karty graficzne (330 mm), zapewniając im komfortowe warunki. Sprzęt został też wyróżniony w ankiecie EHA wygrywając z wieloma innymi modelami konkurencji. Jeśli potrzebujesz czegoś w rozmiarach mATX, to koniecznie rzuć okiem na Cooler Master MasterBox Q300L. Obudowa może pochwalić się nietuzinkowym wyglądem frontu, akrylowym bokiem i pojemnym wnętrzem. Zwolennikom ATX dedykowana jest Cooler Master Silencio S600, która oprócz klasycznej stylistyki, dwukomorowej konstrukcji i szklanego panelu, posiada także częściowe wyciszenie wnętrza.

Kupisz w RTV Euro AGD za 299 złotych

Kupisz w RTV Euro AGD za 239 złotych

Kupisz w RTV Euro AGD za 399 złotych

Systemy chłodzenia procesorów od Cooler Master

Cooler Master posiada szeroką ofertę systemów chłodzenia dla procesorów, obejmującą modele powietrzne i wodne. Jeśli potrzebujesz podstawowego coolera, który z powodzeniem zastąpi fabrycznego "bzyczka", to dobrym rozwiązaniem będzie Cooler Master Hyper H411R. Spokojnie poradzi sobie z procesorami klasy Intel Core i5-12400F, a gdybyś chciał jeszcze bardziej obniżyć temperatury, możesz wybrać Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB. Potężna konstrukcja, dwa wentylatory i podświetlenie ARGB, sprostają nawet podkręconym procesorom. Jednak najszybszym CPU lepiej zafundować chłodzenie AiO, których Cooler Master posiada całą gamę. Wybierać można między Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB, Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB albo Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror RGB, zależnie jakiego rozmiaru chłodnicy i podświetlenia oczekujecie (jest nawet model z efektem lustra).

Kupisz w RTV Euro AGD za 129,99 złotych

Kupisz w RTV Euro AGD za 229 złotych

Kupisz w RTV Euro AGD za 329 złotych

Kupisz w RTV Euro AGD za 439 złotych

Kupisz w RTV Euro AGD za 559 złotych

Zasilacze komputerowe Cooler Master

Dobry zasilacz komputerowy to zakup na długie lata, dlatego najlepiej wybrać sprzęt nowoczesny, zbudowany na solidnych komponentach i posiadający certyfikat sprawności 80+ Platinum. Rodzina zasilaczy Cooler Master XG Platinum spełnia wszystkie powyższe kryteria, a dodatkowo dorzuca jeszcze w pełni modularne okablowanie, cichy wentylator z funkcją półpasywną i gwarancję wynoszącą 10 lat! Osoby chcące zasilacz z podświetleniem RGB wielkiego wyboru wprawdzie nie mają, ale nawet tutaj producent potrafi czymś zaskoczyć. Seria Cooler Master XG Plus pod względem sprzętowym niczym nie ustępuje modelom XG, jednak posiada wentylator z podświetleniem ARGB i cyfrowy wyświetlacz na boku obudowy. W otwartych zestawach wygląda to bardzo efektownie, zwłaszcza w połączeniu z innymi elementami składającymi na kompleksowe, wielokolorowe podświetlenie.

Cena promocyjna: 759 złotych

Cena promocyjna: 799 złotych

Cena promocyjna: 849 złotych

Cena promocyjna: 1119 złotych

Cena promocyjna: 1159 złotych

Cena promocyjna: 1199 złotych

