Silicon Valley Bank został zamknięty. To największe bankructwo bankowe od kryzysu finansowego w 2008. Co ze zgromadzonymi środkami?

Rozwój technologiczny pozostaje w skomplikowanych relacjach z systemem finansowym. Niektóre banki wyspecjalizowały się w kontaktach ze środowiskiem technologicznym, w szczególności z start-upami. Jako takie operują na rynku podwyższonego ryzyka, co wskutek ostatniego wzrostu stóp procentowych i spowolnienia gospodarczego stało się zajęciem jeszcze bardziej ryzykownym niż wcześniej. Problemy jednego z nich ujawniły się dzisiaj w pełnej postaci.

Amerykańskie organy nadzoru bankowego poinformowały w piątek, że Silicon Valley Bank z siedzibą w Kalifornii został zamknięty w celu ochrony ubezpieczonych depozytów klientów. Upadek sponsora firm technologicznych oznacza największe bankructwo bankowe od czasu zapaści na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Informacja została przekazana przez amerykański organ zajmujących się gwarantowaniem depozytów w bankach, to jest Federal Deposit Insurance Corporation. Zgodnie z ostatnimi raportami datowanymi na grudzień zeszłego roku, zasoby SVB wynosiły około 209 miliardów dolarów aktywów ogółem i 175,4 miliardów dolarów depozytów ogółem. Problematyczna instytucja finansowa służyła firmom technologicznym wspieranym przez kapitał podwyższonego ryzyka. Standardowe ubezpieczenie FDIC obejmuje do 250 tysięcy dolarów na deponenta. W tej chwili nie jest wiadome, ile z depozytów złożonych w banku przekraczało limit ubezpieczenia ani w jaki sposób upadek Silicon Valley Bank wpłynie na prowadzone linie kredytowe.

Jak przebiegał upadek banku, którego efekty odbiły się na giełdzie dla całej branży? Silicon Valley Bank ogłosiło wcześniej, że w ramach emisji akcji planuje pozyskać kwotę rzędu dwóch miliardów dolarów. Próba pozyskania kapitału przez SVB jednak się nie udała - do tego przy zauważalnym odpływie depozytów. Zapoczątkowało to serię złych wydarzeń. Istotni dyrektorzy funduszy VC jak Tribe Capital czy Founders Fund, założony przez Petera Thiela (udziałowca firm jak Meta czy Palantir) zalecili wycofanie kapitału z banku. W ten sposób zaistniał efekt domina, który ostatecznie doprowadził SVB do upadku.

Źródło: Business Insider, TechCrunch