Sherlock Holmes The Awakened - Frogwares przygotowuje nas do premiery gry. Zwiastun z fragmentami rozgrywki

Ekipa ze studia Frogwares nie miała łatwej drogi do wprowadzenia odnowionej wersji swojego tytułu z 2006 roku. Oczywista sytuacja w ich kraju dość mocno spowolniła prace, choć w międzyczasie otrzymali wsparcie z irlandzkiego studia. Ostatecznie jednak deweloperzy najwyraźniej doprowadzili sprawę do końca i już 11 kwietnia gra wejdzie na komputery osobiste i konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Cztery dni zostały do premiery remake'u Sherlock Holmes The Awakened. Twórcy przypomnieli nam o tym w premierowym zwiastunie, który ukazuje również fragmenty z samej rozgrywki.

Jak przystało na pełnokrwisty remake, Sherlock Holmes The Awakened to zupełnie inna gra - i to zarówno od strony struktury audiowizualnej, jak i samej historii. Zgodnie z tym, co zapowiadali twórcy, będziemy mieli do czynienia wręcz ze swojego rodzaju rebootem, reinterpretującym popularny tytuł sprzed 17 lat. Zmiana ustawienia kamery, angielskiego dubbingu, nowe cutsceny, zaimplementowanie niewidzianych dotąd mechanik, jak również pewne zabiegi, które pomogą odnaleźć się młodszym graczom, pamiętającym raczej Sherlock Holmes Chapter One.

Nowy-stary Sherlock Holmes będzie interesującą pozycją nie tylko dla fanów gier ze słynnym detektywem, ale i twórczości H.P. Lovecrafta. Z nią właśnie związana jest bowiem główna oś fabuły. Pozornie prosta do wykonania misja zamienia się w walkę o przetrwanie, gdy tytułowy detektyw przekonuje się, że za całym wywołanym w grze zamieszaniem stoi pewna bardzo groźna sekta. Teraz będzie musiał zmierzyć się z nietypowymi przeciwnikami, uważając na to, by podczas rozwiązywania mrocznych zagadek nie utracić na dobre zmysłów.

