Dying Light: Enhanced Edition za darmo w Epic Games Store. Na graczy czeka również specjalny pakiet powitalny

Dying Light to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych polskich serii gier. Na początku roku developerzy poinformowali, że obie części trafiły już do 30 milionów graczy. Osoby, które nie zapoznały się jeszcze ze stworzonym przez Techland tytułem, będą miały okazję do nadrobienia zaległości. Przez najbliższy tydzień Dying Light: Enhanced Edition jest dostępny za darmo w Epic Games Store. Oprócz rodzimego hitu na graczy czeka także Shapez, czyli relaksująca pozycja 2D, w której zbudujemy zaawansowane fabryki.

Na platformie Epic Games udostępnione zostały kolejne darmowe gry. Między 6 a 13 kwietnia gracze odbiorą Dying Light: Enhanced Edition oraz Shapez.

Mimo że na rynku znajdziemy całkiem sporo tytułów przedstawiających apokalipsę zombie, to Dying Light zdecydowanie wyróżnia się mechaniką. Kyle Crane trafia do zrujnowanego miasta Harran, w którym wybuchła epidemia tajemniczego wirusa. Choć gracz może próbować walczyć z zarażonymi, to największą szansę na przeżycie zapewnia parkour. Szybkość i zwinność liczy się szczególnie w nocy, gdy kryjówki opuszczają najpotężniejsze potwory. Po ukończeniu głównej fabuły warto rozpocząć dodatek "The Following", ponieważ jest on zwieńczeniem historii głównego bohatera. Autorzy rozszerzenia zadbali o brak monotonii - gracze mogą przetestować nieznane wcześniej wyposażenie, a także wykorzystać pojazd do eliminacji napastników i sprawnego przemieszczania się po rozległym terenie.

Odebranie darmowego tytułu nie powinno sprawić problemów. Wystarczy zalogować się na Epic Games Store, a następnie przypisać Dying Light: Enhanced Edition do swojego konta. Twórcy przygotowali także specjalny pakiet powitalny dla świeżo upieczonych graczy. Po połączeniu konta EGS z platformą TechlandGG główny bohater uzyska dodatkowe wyposażenie: broń Last Hope, młot Alternator, schemat łuku Deadeye’a, skórkę ze szczurzym przebraniem oraz zestaw ratunkowy. Warto dodać, że oprócz polskiego survival horroru na graczy czeka jeszcze jedna bezpłatna pozycja. Shapez łączy elementy gry logicznej i strategicznej, a głównym zadaniem jest rozwijanie fabryki, aby możliwe było produkowanie coraz bardziej zaawansowanych obiektów.

Źródło: Epic Games Store