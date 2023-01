Dying Light 2 świętuje pierwszą rocznicę premiery. Techland oferuje z tej okazji upominki i nagrody za ukończenie wyzwań

Bestsellerowa seria Techlandu przekroczyła próg 30 mln sprzedanych kopii, ale nie jest to jedyny powód, by świętować razem z twórcami. Niedługo będzie miała miejsce pierwsza rocznica wydania Dying Light 2 Stay Human, najlepiej sprzedającej się gry o zombie w 2022 r. Techland przygotował z tej okazji masę atrakcji i aktualizacji dla społeczności graczy - związanych oczywiście z obiema odsłonami serii.

Wisienką na torcie z okazji rocznicy gry jest specjalna cena przygotowana dla wszystkich graczy. Mogą oni skorzystać z 50% zniżki na zakup Dying Light 2 Stay Human. Posiadacze zarówno Dying Light, jak i Dying Light 2 mogą skorzystać ze specjalnych upominków, w tym Crane Bundle oraz wielu innych niespodzianek na techlandgg.com/first-anniversary. “Nasz zespół będzie nadal tworzyć niezapomniane doświadczenia dla graczy na całym świecie. Nie spoczywamy na laurach i będziemy dalej wspierać grę, dodając nową zawartość przez nadchodzące lata” – mówi Adrian Ciszewski, Chief Creative Officer w Techlandzie.

W trakcie tygodniowych obchodów gracze będą otrzymywać dodatkowe prezenty za ukończone wyzwania społeczności podczas wydarzeń Bloody Anniversary (od 31 stycznia do 9 lutego) oraz Dropkick Weekend (od 9 lutego do 13 lutego). Ci, którzy wezmą udział i ukończą pierwsze wydarzenie, otrzymają za darmo przedmioty z Rais Bundle (dostępne poza wyzwaniami za 2,99 USD). Nagrodą za uczestnictwo i zakończenie wydarzenia weekendowego jest darmowy Bracken Bundle (warty 2,99 USD). Co więcej, gracze, którzy będą oglądać stream rocznicowy lub jedną z transmisji partnerskich do 7 lutego, otrzymają jeszcze więcej upominków Twitch Drops.

Źródło: Techland