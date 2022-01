Scythe Big Shuriken 3 Rev B - Japończycy przedstawiają odświeżoną wersje cenionego coolera typu low profile dla Intel LGA 1700

Większość użytkowników komputerów stacjonarnych w przypadku kart rozszerzeń ogranicza się tylko do karty graficznej, a tym samym pełnowymiarowe płyty główne nie bardzo mają sens. Nikogo więc nie powinna dziwić rosnąca popularność małych zestawów, zwłaszcza w obecnych czasach gdzie sporo osób pracuje lub uczy się zdalnie i nagle w domu potrzebna jest większa ilość urządzeń. W sklepach pojawia się więc coraz więcej obudów, płyt głównych, kart graficznych, zasilaczy i układów chłodzenia dla zestawów Small Form Factor. Również Scythe postanowiło odświeżyć ceniony cooler Big Shuriken 3, wypuszczając wersję Rev B. Doczekała się ona nowego wentylatora, pasty termoprzewodzącej i obsługi gniazda Intel LGA 1700.

Scythe Big Shuriken 3 Rev B to niskoprofilowe chłodzenie procesora o wymiarach 67 x 122 x 122 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 490 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem, pięcioma ciepłowodami oraz wentylatorem 120-milimetrowym. Jest to jednostka Scythe Kaze Flex II Slim, która pracuje z prędkością od 300 do 1800 (± 10%) RPM przy wydajności od 8,2 do 48 CFM, ciśnieniu od 0,045 do 1,360 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy od 2,6 do 27,8 dB(A). Podstawa chłodzenia oraz ciepłowody zostały poniklowane.

W zestawie użytkownik otrzymuje pastę termoprzewodzącą Scythe Thermal Elixer 2 o deklarowanej przewodności cieplnej na poziomie 3,5 W/(mK). Jest ona na bazie aluminium i tlenku cynku, ale producent podkreśla, że nie ma właściwości korozyjnych i nie stwarza ryzyka zwarcia. Ostatnią z nowości jest zestaw montażowy dla gniazda Intel LGA 1700, czyli procesorów Alder Lake-S, acz nadal wspierane jest również LGA 115x, 1200, 2011(v3), 2066 oraz AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM1 i FM2(+). Scythe Big Shuriken 3 Rev B trafi do pierwszych sklepów pod koniec stycznia. Sugerowana cena ustalona została na równowartość około 209 złotych.

Źródło: Scythe, Hermitage Akihabara,