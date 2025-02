Sandisk ma w planach dyski SSD o rekordowej pojemności. Trafią do centrów danych, ale trochę jeszcze na nie poczekamy

Powszechnie uważa się, że nośniki SSD nie oferują tak dużej przestrzeni dyskowej, jak tradycyjne HDD. Wraz z upływem czasu stwierdzenie to staje się jednak coraz bardziej nieaktualne. Dotyczy to przede wszystkim sprzętu skierowanego centrów danych. Firma Sandisk chce wykonać kolejny krok na drodze do ich upowszechnienia także w tym segmencie rynku. Już wkrótce do klientów mają trafić SSD oferujące kilkaset TB pojemności, a plany sięgają jeszcze dalej.

Sandisk chce w przeciągu kilku lat wprowadzić na rynek korporacyjny nośniki SSD, których pojemność sięgnie 1 PB. Ma to umożliwić nowa technologia UltraQLC, w skład której wchodzi zaawansowany kontroler pamięci.

Firma Sandisk podczas jednej z konferencji zapowiedziała wprowadzenie na rynek nośników SSD wykorzystujących technologię UltraQLC. Jest to jednak nie tyle nowy rodzaj komórek, co połączenie pamięci BICS 8 QLC 3D NAND z zaawansowanym technologicznie 64-kanałowym kontrolerem. Rozwiązanie to przenosi do sprzętowych akceleratorów wiele zadań obsługiwanych dotychczas przez firmware. To zaś oczywiście oznacza mniejsze opóźnienia, wyższy transfer danych i lepszą efektywność energetyczną. Na początek UltraQLC zostanie wykorzystane wraz z chipami NAND flash o pojemności 2 Tb. Ma to jeszcze w tym roku zaowocować dyskami SSD o pojemności 128 TB. Według zaprezentowanych materiałów liczba ta będzie podwajana co roku, a to oznacza, że do 2027 roku na rynek trafią nośniki oferujące nawet 512 TB przestrzeni.

Plany Sandisk są jednak dalekosiężne. Firma myśli bowiem już o przygotowaniu dysków SSD mogących pomieścić nawet 1 PB danych. Choć nie padła deklaracja, że stanie się to w 2028 roku, to przedsiębiorstwo chce osiągnąć ten pułap w kolejnych latach. Wydaje się zatem, że to tradycyjne dyski twarde napotkają wkrótce na bardziej restrykcyjne bariery technologiczne w kwestii zwiększania ich pojemności. Warto też odnotować, że w trakcie konferencji przedstawiciele Sandisk odnieśli się także do możliwości wprowadzenia na rynek pamięci 3D DRAM. Rozwiązanie to byłoby odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie dużych modeli językowych na ilość i szybkość pamięci. Prace nad takim rozwiązaniem toczą się w kilku miejscach, ale moduły 3D DRAM nie zagoszczą szybko w centrach danych. Na chwilę obecną nie ma jeszcze gwarancji, że uda się przełamać wszystkie bariery technologiczne w ich konstrukcji.

Źródło: Sandisk, Tom's Hardware