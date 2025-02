SanDisk Desk Drive - nowy zewnętrzny nośnik SSD o pojemności 8 TB. Kompaktowy model z funkcją automatycznej kopii zapasowej

Firma Western Digital postanowiła wprowadzić jeszcze pojemniejszy zewnętrzny nośnik SSD, który tym razem charakteryzuje się pojemnością aż 8 TB. SanDisk Desk Drive to bardzo kompaktowa konstrukcja, która mimo swoich rozmiarów ma zapewnić naprawdę przyzwoite wartości zapisu oraz odczytu sekwencyjnego. Dzięki temu możemy liczyć na bardzo szybkie kopiowanie plików, a przy okazji na funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowych naszych danych.

Western Digital postanowił zaoferować kolejny wariant zewnętrznego nośnika SSD o nazwie SanDisk Desk Drive. Od teraz można już nabyć 8 TB wersję.

SanDisk Desk Drive wyróżnia się przede wszystkim wspomnianym rozmiarem, ponieważ mamy do czynienia z konstrukcją o wymiarach 99,2 x 99,2 x 40,2 mm. Jako że w środku znalazł się nośnik SSD, to możemy liczyć na bardzo dobre wyniki. Prędkość odczytu sekwencyjnego wynosi w tym wypadku maksymalnie 1000 MB/s, natomiast zapis sekwencyjny plasuje się na wartości 900 MB/s — oczywiście również jest to górna granica. Na dodatek model wyposażono w port USB 3.2 Gen 2x1, który powinien zapewnić nam zbliżone wartości do podanych (maksymalny przesył przez ten interfejs to 10 Gb/s).

SanDisk Desk Drive Pojemność 4 lub 8 TB Prędkość odczytu sekwencyjnego do 1000 MB/s Prędkość zapisu sekwencyjnego do 900 MB/s System plików exFAT Złącze USB 3.2 Gen 2x1 typu C Funkcje Automatyczne tworzenie kopii zapasowych Gwarancja 3-letnia (ograniczona) Wymiary i waga 99,2 x 99,2 x 40,2 mm / 268 g Cena 4 TB - 1888,99 zł

8 TB - 3478,99 zł

Western Digital przedstawia swój model jako idealny do tworzenia kopii zapasowych, w czym ma pomóc dedykowane oprogramowanie. SanDisk Desk Drive można zaliczyć do kategorii "przenośnych nośników", jednak wymaga podpięcia do niego dodatkowego zasilania. Wcześniejszy 4 TB wariant kosztuje obecnie niespełna 1900 zł, natomiast wprowadzona właśnie 8 TB edycja wyceniona została na prawie 3500 zł. Za rok Western Digital ma zamiar wprowadzić 16 TB wersję, więc jeśli dla kogoś aktualne pojemności są zbyt małe, to może chwilę poczekać. Zakupu dokonamy na oficjalnej stronie producenta.

Źródło: Western Digital