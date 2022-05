Samsung przedstawia UFS 4.0: masowa produkcja pamięci ruszy w trzecim kwartale 2022 roku

Samsung ogłosił właśnie najnowszą generację swojej pamięci masowej przeznaczonej dla urządzeń mobilnych. UFS 4.0 zapewni istotny wzrost prędkości odczytu i zapisu sekwencyjnego oraz poprawę efektywności energetycznej na poziomie 46% względem poprzedniej generacji Universal Flash Storage. Producent twierdzi, że nową technologię można wykorzystać w tworzeniu pamięci o pojemności do 1 TB. To wielka szansa dla rynku urządzeń mobilnych. Skorzystają na tym rozwiązania motoryzacyjne oraz aplikacje wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość i wirtualną rzeczywistość. Samsung spodziewa się, że masowa produkcja pamięci UFS 4.0 rozpocznie się w trzecim kwartale tego roku, natomiast debiut w produkcie końcowym będzie miał miejsce dopiero na początku 2023 roku. W jakich urządzeniach zagości standard?

Samsung ogłasza nową wersję pamięci Universal Flash Storage. UFS 4.0 znacznie poprawi wydajność urządzeń mobilnych, takich jak smartfony oraz tablety. Oto kilka faktów.

Aktualnie, większość flagowych smartfonów wykorzystuje pamięć UFS w wersji 3.0 lub 3.1. UFS 4.0 powinna trafić w pierwszej kolejności do sztandarowych produktów Samsunga, modeli: Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 oraz Galaxy S23. Pamięć V-NAND 7. generacji z własnym kontrolerem oferuje szybkość odczytu sekwencyjnego na poziomie do 4200 MB/s oraz zapis sekwencyjny do 2800 MB/s. Wydajność energetyczna wspomnianych procesów względem poprzedniej technologii poprawiła się niemal o połowę. UFS 4.0 będzie korzystać z pamięci o pojemności nawet 1 TB, a to w przypadku smartfonów daje szerokie pole do działania. Aplikacje, zdjęcia, wideo oraz pliki tymczasowe „pochłaniają” sporą część przestrzeni roboczej urządzeń mobilnych.

UFS 4.0 zapewni przepustowość na poziomie do 23,2 Gb/s, czyli dwukrotność osiągów znanych z UFS 3.1. Producent uważa, że nowa pamięć idealnie sprawdzi się w urządzeniach z modemami 5G, które przetwarzają ogromne ilości danych. Jak nietrudno zgadnąć, w związku z dostępnością nowości możemy liczyć także na prężny rozwój aplikacji AR i VR, ale to nie wszystko. Standard UFS 4.0 to także realna szansa wydłużenia czasu pracy smartfonów. Jako że jest to bolączką lwiej części telefonów dostępnych na rynku, nawet niewielka różnica będzie zdecydowanie odczuwalna.

BREAKING: Samsung has developed the industry's highest performing Universal Flash Storage (UFS) 4.0 storage solution, which has received JEDEC® board of director approval. What is UFS 4.0 and what does it mean for the future of storage? Read on to learn more. pic.twitter.com/4Wxdu0J2PD — Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) May 3, 2022

Źródło: Samsung Semiconductor