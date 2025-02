Samsung Galaxy Watch6 - premiera zaawansowanego smartwatcha z większym, czytelniejszym niż dotąd ekranem

Dziś, obok składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Flip5 i Z Fold5 zadebiutował także smartwatch Samsung Galaxy Watch6. Na wstępie należy zaznaczyć, że względem poprzednich generacji nie ma co oczekiwać przełomu, jednak na pewno pojawiło się kilka ulepszeń / ułatwień. Jednym z nich jest większe PPI wyświetlacza idące w parze z większym ekranem, dzięki czemu interfejs ma być czytelny, jak jeszcze nigdy dotąd. Sprawdźmy, co jeszcze się zmieniło.

Zacznijmy jednak może od tego, że tegoroczne samsungowe Watche podzielono na wersję bez obrotowej ramki oraz wersję ze wspomnianym bezelem. Ten drugi produkt ochrzczono jako Galaxy Watch6 Classic. Oprócz tego mamy do wyboru także jeszcze kilka wersji rozmiarów tarczy, jak i wersje kolorystyczne. O wszystkich tych rzeczach doczytacie jednak najwygodniej z poniższej tabeli, a teraz wróćmy do zmian względem poprzedniej generacji. Kolejną jest wszak łatwiejszy system wymiany pasków, a jeszcze następną - pomiar temperatury skóry przeprowadzany w nocy. Nie jest to oczywiście tak miarodajne, jak pomiar ciepłoty ciała z bardziej standardowych miejsc, ale pozwoli chociażby na obserwację ewentualnych wahań.

Samsung Galaxy Watch6 Samsung Galaxy Watch6 Classic System WearOS 3.2, One UI 4.0 Ekran (S) 40 mm, 1,31"

(L) 44 mm, 1,47"

Super AMOLED (S) 43 mm, 1,31"

(L) 47 mm, 1,47"

Super AMOLED Procesor Exynos W930 (5 nm) 1.4 GHz Obudowa Armor Aluminium Stal nierdzewna Pamięć 2GB RAM + 16 GB na dane Łączność Bluetooth 5.3, WiFi 2.4 GHz + 5 GHz, NFC, GPS, opcjonalne LTE Wymiary i waga (S) 40,4 x 38,8 x 9 mm, 29 g

(L) 44,4 x 42,8 x 9 mm, 33 g (S) 42,5 x 42,5 x 11 mm, 52 g

(L) 46,5 x 46,5 x 11 mm, 59 g Odporność 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Bateria (S) 300 mAh

(L) 425 mAh (S) 300 mAh

(L) 425 mAh Zdrowie EKG, ciśnienie tętnicze, analiza składu ciała, SpO2, stres, puls, analiza snu, temperatura skóry, rejestrowanie snu Inne mikrofon, głośnik, pierścień dotykowy Ceny premierowe Watch6 44, 46 mm - 1599 zł

Watch6 40 mm - 1499 zł

Watch6 LTE 44, 46 mm - 1849 zł

Watch6 LTE 40 mm - 1699 zł Watch6 Classic 43 mm - 1899 zł

Watch6 Classic 47 mm - 2049 zł

Watch6 Classic LTE 43 mm - 2149 zł

Watch6 Classic LTE 47 mm - 2299 zł

Jeśli chodzi o dotychczasowe funkcjonalności, to te pozostają oczywiście bez zmian. Nowy Watch6 potrafi więc mierzyć tętno, ciśnienie tętnicze, poziom stresu, badać jakość snu, przeprowadzi analizę składu ciała, wykona także EKG. Choć nie jest to oczywiście sprzęt klasy medycznej, to może pomóc w podjęciu niezbędnych kroków (udanie się do lekarza), gdy tylko wykryte zostanie migotanie przedsionków. Klasycznie zegarek oferuje całe mnóstwo trybów sportowych, alert tętna (gdy jest zbyt wysokie lub niskie), przypominajki o ruszaniu się, śledzenie cyklu menstruacyjnego czy wykrywanie upadku (SOS). Od teraz mamy szansę zostać powiadomieni także o tym, że zegarek wykrył nieregularny rytm serca.

Nowe zegarki mają być 18% szybsze (zwiększone taktowanie procesora), mają też 33% większą pamięć operacyjną (z 1,5 GB do 2 GB). W smartfonie to niby rzecz drugorzędna, ale dobrze wiedzieć, że nie dostajemy modelu Watch5 w nowym opakowaniu. Identycznie jak w poprzednich generacjach, tak i tutaj modele z większą tarczą mogą pochwalić się większą pojemnością akumulatora. Generalnie pojemności te uległy zwiększeniu także względem modelu ubiegłorocznego, stąd można zakładać, że nowość powinna wytrzymywać od 2 do 5 dni, w zależności od tego, jakich ustawień używamy na co dzień. Z ciekawostek ulepszeniu uległa także aplikacja migawki (zdalny aparat). Od teraz zegarek może więc nie tylko zlecać nam wykonanie zdjęcia smartfonem, ale może też przełączać obiektywy, czy zoomować obraz.

Identycznie jak w przypadku nowych składanych smartfonów, tak i nowe zegarki względem modelu z 2022 roku nieco podrożały. I tak w zależności od wersji za Samsunga Galaxy Watch6 zapłacimy od 1499 do 2299 zł. Dlatego też warto zainteresować się przedsprzedażą, która potrwa do 10 sierpnia, do końca dnia. W jej ramach możemy otrzymać zwrot na kartę mobilną w wysokości 450 złotych. Opcjonalnie możemy też zdecydować się na tzw. odkup starego modelu, dzięki czemu Watch6 będzie nieco tańszy. Dodatkowo w trakcie trwania preorderu, do wszystkich modeli dorzucany jest miękki, materiałowy pasek na rzep, który Samsung reklamuje jako optymalny dla osób, które zawsze śpią z zegarkiem.

Źródło: Samsung, PurePC