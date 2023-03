Rynek konsol w 2022 r. Który producent cieszy się najwyższym globalnym udziałem? Nie powinniście być zaskoczeni

Ampere Analysis przedstawiło nowy raport dotyczący rynku konsol w 2022 roku. W badaniu uwzględniono nie tylko sprzedaż urządzeń, ale również segment gier i usług. Z przedstawionych danych wynika, iż producenci wciąż odczuwają skutki ograniczonej dostępności sprzętu, a także przełożonych premier największych tytułów (co ma bezpośredni wpływ na decyzje konsumentów). Która firma poradziła sobie najlepiej mimo niesprzyjającej sytuacji ekonomicznej?

W 2022 r. jedynie Microsoft zwiększył swoje udziały w globalnym rynku konsol. Autor raportu wskazuje, że odpowiedzialny za to jest dynamiczny rozwój usługi Xbox Game Pass, która stale przyciąga nowych użytkowników.

Sony wciąż pozostaje liderem rynku konsol dla graczy, jednak nie obyło się bez spadku. Japończycy stracili 1,3 p.p. globalnych udziałów, kończąc 2022 r. z wynikiem wynoszącym 45 procent. W podobnej sytuacji znalazło się Nintendo, które utraciło 0,5 p.p. na rzecz Amerykanów, przez co różnica dzieląca oba koncerny zauważalnie zmalała. Microsoft to jedyny producent mogący pochwalić się zwiększonym zainteresowaniem ze strony klientów. Autor raportu wskazuje, że odpowiedzialna za to jest przede wszystkim atrakcyjna oferta usług sieciowych, takich jak Xbox Game Pass.

Microsoft nie radzi sobie już tak dobrze, gdy pod uwagę weźmiemy wyłącznie sprzedaż konsol. Pod koniec ubiegłego roku PlayStation 5 posiadało 30 mln graczy, natomiast Xbox Series S/X zaledwie 18,5 mln. Oferowanie dwóch konfiguracji sprzętowych nie pomogło w nawiązaniu równej walki, a zainteresowanie słabszym Xboxem Series S w sezonie świątecznym okazało się niższe od oczekiwanego. Piers Harding-Rolls z Ampere Analysis podkreśla, że różnica w liczbie sprzedanych urządzeń będzie się powiększać w pierwszej połowie 2023 r. wraz ze wzrostem dostępności PlayStation 5. Niekwestionowanym liderem zestawienia pozostaje Nintendo Switch, które w ciągu kilku lat trafiło do 119,5 mln graczy.

Zmianę preferencji użytkowników możemy dostrzec w obszarze gier i usług. Konsumenci wydają coraz mniej pieniędzy na pełne wersje i DLC, a subskrypcje jako jedyne wciąż generują zyski. Mimo że ogólna liczba subskrybentów spadła, nie miało to przełożenia na przychody, ponieważ klienci decydowali się na opłacenie bogatszych pakietów. W ostatnim kwartale 2022 r. Microsoft zwiększył swoje udziały w segmencie usług, a także mógł pochwalić się historycznie najwyższą liczbą użytkowników Xbox Game Pass.

Źródło: Ampere Analysis