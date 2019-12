POSTAL 2 bez DRM za darmo na GOG.COM przez 48 godzin

Nie tylko sklep Epic Games jest bożonarodzeniowym darczyńcą (czy darczyńcą w ogóle). W darmowe rozdawnictwo bawi się również rodzimy GOG. Przez najbliższe 48 godzin każdy ma bowiem szansę odebrać darmową kopię legendarnej gry POSTAL 2, jak zawsze na GOG - bez zabezpieczeń typu DRM. Linki i krótką instrukcję wraz z opisem gry (gdyby ktoś jakimś cudem jej nie kojarzył) znajdziecie już poniżej, a ja przypomnę tylko, że w produkcji jest już od jakiegoś czasu Postal 4: No Regerts. W zasadzie gra od dwóch miesięcy "siedzi" we wczesnym dostępie, zaś premiera na PC ma odbyć się w roku 2021. No ale wróćmy już do bohatera newsa, liczącego sobie już niemal 17 lat.

Postal 2 to sequel jednej z brutalniejszych i najkrwawszych gier jakie kiedykolwiek powstały na PC, stworzony przez ten sam, wzbudzający wiele kontrowersji zespół - Running With Scissors. Do dyspozycji oddanych zostało ponad 20 misji dla pojedynczego gracza. Pistolet, shotgun karabin maszynowy - to tylko podstawowe środki eksterminacji przeciwników, które dostępne są dla naszego bohatera. Oprócz nich może on wykorzystać jeszcze parę innych śmiercionośnych zabawek – kilka znanych z pierwszej części gry jak również całkowicie nowe.



Trailer darmowego POSTAL 2.

Dziś w serwisie Metacritic wspomniany hit lat dwutysięcznych wciąż cieszy się oceną graczy równą 8/10. Aby otrzymać darmową kopię gry i zatrzymać ją na zawsze wystarczy wejść pod TEN link i kliknąć w przycisk 'Zdobądź za darmo'. Grę dodamy do swojej biblioteki również poprzez launcher GOG, wyszukując w sklepie tytuł POSTAL 2. Prócz cyfrowej wersji gry, paczka zawiera również tapety, komiks, soundtrack oraz dźwięki SMS prosto z gry.



Trailer nadchodzącego POSTAL 4: No Regerts.

Źródło: GOG