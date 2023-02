Rovio Classics: Angry Birds opuszcza sklep Google Play. Jeśli zależy Ci na tej mobilnej grze, warto się pospieszyć

Ciężko byłoby znaleźć osobę, która nigdy nie słyszała o grze Angry Birds. Po wejściu na rynek w końcówce 2009 roku od razu go podbiła. Sukces gry był tak ogromny, że świat zaczęły zalewać wszelkiej maści twory z wściekłymi ptakami w roli głównej. Po wielu odsłonach i ekranizacjach gry, pierwsza część zniknęła ze sklepów, a wraz z nią nadszedł remake oryginału, który kosztował raptem dolara. Niestety, pozbawiona mikropłatności wersja właśnie opuszcza Google Play.

Rovio ogłosiło, że z dniem 23.02.2023 roku gra Angry Birds opuści sklep Google Play. Pozostało niewiele czasu, aby kupić grę bez mikropłatności.

Były Angry Birdsy...

Firma Rovio skupiająca się głównie na rozwijaniu swojego dotychczasowego hitu, w zeszłym roku zarobiła (tylko na mobilnych produkcjach) 103,5 miliardy dolarów. Był to wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 5,1%. Niestety odświeżona i przebudowana wersja Rovio Classics: Angry Birds nie przyczyniła się za bardzo do tego zysku. Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych odsłon, ta jest całkowicie pozbawiona mikropłatności. Twórcy ustalili początkową cenę tylko na jednego dolara (5,79 zł) i postanowili się jej trzymać. Jak się jednak okazuje, pod względem finansowym nie był to najlepszy ruch. Firma ogłosiła wszak na Twitterze, że gra zniknie z Google Play już jutro. Powodem tego jest jej wpływ na "szersze portfolio gier" producenta.

... I nie ma Angry Birdsów

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ — Rovio (@Rovio) February 21, 2023

Można się domyślić, że gra nie jest tak rentowna, jak jej wszelkie odmiany napakowane po brzegi mikropłatnościami. Z uwagi na to, że za grę musieliśmy zapłacić już przed pobraniem, nie cieszyła się ona tak wielką popularnością. Jak widać, gracze bardzo powstrzymują się od zapłacenia za grę choćby niewielkiej kwoty, nawet jeśli wiedzą, że nie zawiera ona później żadnych ukrytych kosztów. Efekt jest już widoczny. Zaskakujące jest jednak, że Rovio postanowiło pozostawić grę w App Store pod inną nazwą. Od teraz odsłona będzie się nazywać "Red’s First Flight". Sama firma nie wypowiedziała się w tym wypadku, dlaczego tak jest. Niestety trzeba się pogodzić ze smutnym, ale na wskroś prawdziwym faktem - mikrotransakcje w grach są najlepszą formą zarabiania na nich. Potwierdzają to nie tylko statystyki odsłon Angry Birds, ale całego rynku gier, a w szczególności tych mobilnych.

