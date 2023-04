RIDE 5 - oto nowy symulator wyścigów motocyklowych. Pierwszy zwiastun i grafiki z gry

Minęło już blisko dwa i pół roku od pojawienia się na rynku RIDE 4 od studia Milestone. Tytuł zebrał bardzo dobre opinie - w dużej mierze za idealną pozycję dla pasjonatów motoryzacji ze świetną grafiką i fizyką odwzorowującą prawdziwe wyścigi. Włosi przygotowują na późne lato kolejną odsłonę serii, a ostatnio podzielili się pierwszymi materiałami, dzięki którym możemy przyjrzeć się temu nadchodzącemu tytułowi. I zapowiada się to naprawdę dobrze.

RIDE 5 to kolejna część serii symulatorów od studia Milestone, która wejdzie na rynek 24 sierpnia. Tymczasem pojawił się pierwszy wstępny zwiastun oraz pokaźna seria screenshotów z gry.

Ekipa z Milestone postarała się o kilka ciekawych nowości w stosunku do poprzednich odsłon popularnej serii. Przede wszystkim dostaniemy specjalny tryb kariery, w trakcie którego towarzyszyć nam będzie głos narratora. Co więcej, staniemy przeciwko dziesiątce przeciwników o różnych osobowościach, co ma urozmaicić zawody. Deweloperzy przygotowują łącznie ponad 200 eventów, które musimy przejść, by być niekwestionowanymi mistrzami. Pojawi się specjalny ranking, a wyścigi będą podzielone na cztery segmenty, które trzeba będzie odblokować. Przygotowywane są nowe tryby, takie jak wytrzymałościowe wyścigi wprowadzające zapis w trakcie jazdy oraz przewijanie pewnych odcinków trasy. Będą też oczywiście pojedyncze wyścigi oraz próby czasowe, które pomogą nam zapoznać się z modelami motocykli czy trasą.

Ale oczywiście Milestone nie zaniedbuje kwestii technicznych, z których seria jest tak dobrze znana. Na przykład pierwszy raz w historii będziemy mieli do czynienia z dynamiczną pogodą. Będzie miała realny wpływ na wyścigi, wprowadzając ciekawą zmienną. Jeśli chodzi o efekty związane z niebem, twórcy przechodzą z technologii 2D, opierającej się na faktycznych zdjęciach, na wolumetryczne chmury 3D. Oznacza to z grubsza, że będziemy mogli w trakcie rozgrywki oglądać zmiany w kształcie chmur, wpływające na oświetlenie, co pogłębi efekty wizualne. Znacznie poprawiona będzie także fizyka rozgrywki, pozwalająca nam lepiej "poczuć" motocykl w trakcie jazdy. Poza standardową sieciową rywalizacją wielu ucieszy także powrót split screena, którego nie widzieliśmy od naprawdę dawna w tej serii. Warto także odnotować dużo opcji, jeżeli chodzi o kreowanie własnych wyścigów czy sprzętu, a także przyjazne podejście dla osób dopiero wchodzących w gatunek tego typu symulatorów.

Źródło: DSOGaming