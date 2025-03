Respawn Entertainment z potencjalnym nowym projektem. Twórcy Star Wars Jedi mają pracować nad grą Mandalorian

Gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen powstają od lat, ale ostatnimi czasy możemy mówić o naprawdę sporej różnorodności. I tak w tym roku na przykład pojawić się ma efektowne Star Wars Outlaws, gdzie przyjdzie nam przemierzać wielką galaktykę w poszukiwaniu nowych zleceń. W roku 2023 zaś Respawn Entertainment przygotowało drugą odsłonę serii Star Wars Jedi. Być może do grona przyszłych projektów dołączy jeszcze jedna obiecująca pozycja.

Jak wynika z najnowszych doniesień, studio Respawn Entertainment może pracować nad grą, w której pokierujemy mandaloriańskim łowcą nagród.

Ponad 20 lat temu na konsolach PS2 zadebiutował Star Wars: Bounty Hunter, gdzie kierowaliśmy Jango Fettem, będącym wtedy na fali popularności po premierze drugiego epizodu Gwiezdnych Wojen. Jak ustalił Tom Henderson, Respawn ma szykować nowy hit, w którym założymy pancerz mandaloriańskiego łowcy nagród. Sugestie na ten temat zaczęły nieśmiało się pojawiać jeszcze w 2022 roku, a ich autorem był Jeff Grubb. Nie jest jednak jeszcze jasne, czy chodzi postać w rodzaju Boby Fetta, czy może kogoś nawiązującego do serialu The Mandalorian.

Na obecną chwilę wychodzi na to, że projekt Mandalorian będzie pierwszoosobową pozycją z bardziej liniową rozgrywką - co może być dobrą wiadomością dla wielu osób mających już nieco dość otwartych światów. W naszym rynsztunku ma znajdować się pełen wachlarz uzbrojenia - od broni konwencjonalnej po linkę z hakiem czy plecak odrzutowy. Ten ostatni może być szczególnie przydatny tak w walce, jak i przemieszczaniu się. Podczas potyczek niezwykle ważny będzie styl - możemy spodziewać się szybkiego tempa, z kolei zabójstwa regenerują punkty życia. Akcja ma podobno rozgrywać się w czasach potęgi Imperium, a my zarabiamy na życie wykonując kolejne zlecenia. Nie znamy jeszcze nawet przybliżonej daty premiery, ale Henderson podaje, że gra nie pojawi się wcześniej niż za rok. Nie wiemy również, czy w rachubę wchodził będzie multiplayer.

Źródło: Insider Gaming