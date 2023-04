Resident Evil Village już bez zabezpieczenia Denuvo. Wielu graczy może teraz zainteresować się dziełem Capcomu

Seria Resident Evil w ostatnich latach przeżywa prawdziwy renesans popularności. Co ciekawe, jest on związany bardziej z udanymi remake'ami klasycznych odsłon, jednak nie bez znaczenia jest fakt, że świetne recenzje zebrały także części cechujące się stylem FPP. Na szczególną uwagę zasługuje tu zwłaszcza część Village, która właśnie stała się znacznie ciekawszą propozycją dla uczulonych na zabezpieczenie Denuvo.

Capcom zdecydował się na całkowite usunięcie zabezpieczenia Denovu z gry Resident Evil Village, co potwierdza poniższy screen ze strony SteamDB. Można więc liczyć, że gra będzie działać teraz szybciej niż do tej pory.

Denuvo to całkiem skuteczny system antypiracki, jednak poniekąd uderza on również w uczciwych graczy. Jak wykazały już przeróżne testy, implementacja tego zabezpieczenia może mieć wpływ na działanie gry, co skutecznie odstrasza graczy, dla których każda klatka na sekundę ma znaczenie. Mamy więc dobrą informację dla tych, którzy z tego powodu nie zagrali nigdy w Resident Evil Village. Po niemal dwóch latach od premiery Capcom zdecydował się na całkowite usunięcie zabezpieczenia, co potwierdza poniższy screen ze strony SteamDB.

Najwyraźniej gigant uznał, że Denuvo spełniło już swoją rolę i system antypiracki nie jest potrzebny do chronienia gry. To dosyć częsty proceder - zabezpieczenie to zniknęło już chociażby z innych ostatnich gier z serii (Resident Evil 2 i 3). Można więc liczyć, że gra zadziała teraz szybciej niż do tej pory. Przypomnijmy, że swego czasu wielu graczy skarżyło się na liczne spadki wydajności produkcji nawet na mocnych komputerach. Niewiele pomogły nawet poprawki mające na celu optymalizację zabezpieczenia. Dziś już nic nie powinno więc stać na przeszkodzie do ogrania tej świetnie ocenianej gry.

