REDMAGIC Titan 16 Pro - gamingowy laptop z procesorem Intel Core i9-14900HX oraz układem NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

Chińska firma Nubia Technology zaprezentowała pod swoją marką REDMAGIC nowego laptopa dla graczy, który już za moment zawita na półkach sklepowych. REDMAGIC Titan 16 Pro wyróżnia się eleganckim wyglądem, na który składa się metalowa konstrukcja ze szklaną płytką dotykową. Możemy przy tym liczyć na wydajny procesor Intela z rodziny Raptor Lake-HX, dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX z serii 40, a także całkiem dobry wyświetlacz.

Nowy laptop od marki REDMAGIC już wkrótce trafi do sprzedaży. Model Titan 16 Pro zaoferuje bardzo wydajne podzespoły, przyzwoity 16-calowy ekran, a także możliwość szybkiego uzupełnienia brakujących procentów w ogniwie.

Sporo laptopów dla graczy ma dość "krzykliwy" wygląd. Na tym polu REDMAGIC Titan 16 Pro wypada zupełnie inaczej, ponieważ mamy do czynienia z całkiem elegancką, a przy tym dość smukłą konstrukcją. Na froncie znalazł się 16-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, który oferuje odświeżanie na poziomie 240 herców, a także 100% pokrycie palety barw DCI-P3. Nie zabrakło również niskiego czasu reakcji, który wynosi 3 ms. Za wydajność odpowiadać będzie procesor Intel Core i9-14900HX wraz z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz 16 GB pamięci RAM w standardzie DDR5.

REDMAGIC Titan 16 Pro Procesor Intel Core i9-14900HX (10 nm, Raptor Lake-HX)

24C/32T (8P/16E)

P-Core: 2,2 - 5,8 GHz

E-Core: 1,6 - 4,1 GHz Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770 (1650 MHz) Dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8 GB GDDR6) Pamięć RAM 16 GB DDR5 (5600 MT/s) Magazyn danych 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 Wyświetlacz 16" 2560 x 1600 px, 240 Hz (16:10)

500 nitów, 100% DCI-P3, 3 ms GtG, G-SYNC Porty, złącza i sloty 1 x Slot na karty microSD

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Thunderbolt 4

1 x HDMI 2.1 Kamera internetowa 1080p Łączność 1 x Port Ethernet (1 Gb/s)

Wi-Fi, Bluetooth (brak dokładnych informacji) Akumulator 80 Wh / 100 W Wymiary Grubość: 23,9 mm

Najcieńsze miejsce: 13 mm Waga 2,4 kg System Windows 11 CPU Max. 140 W

Typowo do 100 W GPU Do 140 W CPU+GPU Max. 195 W Cena 1759 euro Data premiery 29 sierpnia 2024 roku

Na pokładzie znajdziemy trzy porty USB typu C, jedno złącze Thunderbolt i HDMI, a także gniazdo słuchawkowe i slot na karty microSD. Akumulator to z kolei ogniwo o pojemności 80 Wh, a więc tej samej, co w handheldzie ASUS ROG Ally X (recenzja), które naładujemy z mocą 100 W. Maksymalny pobór mocy przez procesor i dedykowany układ graficzny może wynieść 195 W. Premiera odbędzie się 29 sierpnia 2024 roku, jednak już teraz możemy się zapisać na listę oczekujących. Natomiast w dniach od 22 do 29 sierpnia na oficjalnej stronie (link) pojawi się limitowana oferta, dzięki której po wpłacie kilkuset złotych będziemy mogli uzyskać dostęp do zakupu pierwszej serii urządzeń, a przy tym otrzymamy akcesoria, których wartość ma wynieść łącznie 199 dolarów.

Źródło: REDMAGIC, GSMArena