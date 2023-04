Redfall - energetyzująca strzelanka sieciowa z wampirami w tle na premierowym zwiastunie. Zagramy już za kilka dni

Redfall to nadchodzący FPS w otwartym świecie, w który zagramy solo lub w trybie współpracy. Za grę odpowiada Arkane Austin, a więc wielokrotnie nagradzani twórcy gier takich jak Prey oraz Dishonored. Z okazji zbliżającej się premiery (2 maja) studio Bethesda (wydawca gry) opublikowało nowy zwiastun, z którym możecie zapoznać się poniżej. W najnowszą grę Arkane zagramy wyłącznie na PC oraz na konsoli Xbox Series X/S. Gra będzie dostępna także w Game Passie.

Jak już wspomnieliśmy, w grze czeka nas otwarty świat, a dokładniej - fikcyjna wyspa Redfall w stanie Massachusetts, która to padła ofiarą wampirzej plagi. Mapę wyspy widać zresztą w pierwszych sekundach najnowszego zwiastuna. Naszym zadaniem będzie odbijać z wampirzych łap kolejne dzielnice Redfall (każda z nich ma mieć swoje tajemnice i historię), a jako że mamy do czynienia z grą typu piaskownica, to nie zabraknie także losowych wydarzeń. W grze pojawi się także swoisty hub - "miejscówka-wypadówka", w której będziemy m.in. uzupełniać zapasy oraz podejmować nowe misje. Te będzie można rozgrywać na różne sposoby.

Różne podejścia do konkretnej misji będą wynikały nie tylko ze względu na dostępność różnych ścieżek, ale także ze względu na to, że każdy z czterech bohaterów, którymi będzie można zagrać, posiada unikalne umiejętności, bronie czy gadżety (np. kruk oznaczający wrogów). Także poszczególne wampiry będą miały swoje unikalne umiejętności. Co do samego trailera, do osobiście czuć tu zarówno nieco Prey (zwłaszcza pod kątem muzyki), jak i Deathloop (gameplay). Nie zabraknie także "powiewu" ze strony serii Dishonored, ponieważ przy tworzeniu poziomów w Redfall pracowali ci sami programiści, którzy stworzyli miasto Dunwall.

Źródło: Bethesda