Reddit radzi sobie coraz lepiej. Na platformę zmierzają funkcje AI i możliwość zarabiania na tworzeniu treści

Reddit jest jednym z najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie, który umożliwia użytkownikom rozmawianie praktycznie na dowolny temat. Firma podzieliła się właśnie wynikami finansowymi za zeszły kwartał. Okazuje się, że sytuacja serwisu znacząco się poprawiła — zarówno w kwestii zysków, jak i aktywnych użytkowników. Przy okazji zapowiedziano, że niebawem na platformie zawitają funkcje AI i będzie można zarabiać poprzez tworzenie treści.

Reddit doczeka się wkrótce nowych funkcji, które dotyczą wyszukiwania treści, a mają być oparte na modelach AI. Przy okazji ogłoszenia rezultatów finansowych wspomniano także o nadchodzącej możliwości zarabiania.

Z raportu za drugi kwartał 2024 roku wynika, że zyski platformy Reddit, jak również liczba użytkowników, wzrosły o ponad 50% w skali rok do roku. W przypadku przychodów mówimy tu o kwocie 281,2 mln dolarów, która jest większą wartością niż rok temu o 54%. Liczba aktywnych użytkowników w każdym dniu w omawianym okresie wyniosła 91,2 mln (o 51% więcej), z kolei biorąc pod uwagę skalę tygodnia osoby aktywnie korzystające z platformy to aż 342,2 mln (o 57% więcej). Warto wspomnieć także o zyskach z reklam, które były większe aż o 41% (nadal odniesienie do poprzedniego 2023 roku) i wyniosły łącznie 253,1 mln dolarów. Najbardziej interesujące są jednak zmiany, które już wkrótce zostaną wprowadzone na platformie.

Już teraz w serwisie Reddit testowane są nowe funkcje związane z wyszukiwaniem, które korzystają z możliwości modeli AI (mają one za zadanie podsumowywać i rekomendować treści). Dyrektor generalny firmy, Steve Huffman, nawiązał także do platformy dla deweloperów, która jest aktualnie dostępna w wersji beta. Powiedział on: "w tym roku [2024] naszym celem jest umożliwienie monetyzacji na platformie deweloperskiej, dzięki czemu użytkownicy będą mogli tworzyć i zarabiać na platformie [Reddit]". Wspomniano także o nowych interaktywnych typach postów, do których można zaliczyć gry - ich celem jest zwiększenie zaangażowania użytkowników. Tak więc możliwość zarabiania na Reddicie już wkrótce będzie dostępna, choć na ten moment nie podano dokładnych szczegółów - te mają być dostępne w "przyszłych kwartałach".

Źródło: Reddit