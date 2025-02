Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 - znamy pełną specyfikację flagowego układu. Apple 17 Pro będzie miał silnego rywala

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego flagowego układu od Qualcomma, czyli jednostki Snapdragon 8 Gen 3. Tuż przed nią w sieci pojawiła się oficjalna specyfikacja oraz opis możliwości SoC. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny model będzie się bardzo wyróżniał w stosunku do poprzednich generacji. Na pokładzie znajdzie się wsparcie dla sprzętowego śledzenia promieni, a także obsługa generatywnej sztucznej inteligencji. Apple A17 Pro może czuć się zagrożony.

Pierwsze urządzenia wyposażone we flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 są w drodze, a już teraz poznaliśmy pełną specyfikację tej jednostki. Zmian jest całkiem sporo, a niektóre z nich są dość znaczące.

Qualcomm zapowiada (choć nieoficjalnie, ponieważ mimo że informacje i grafiki są prawdziwe, to pojawiły się w internecie wbrew woli producenta), że najnowszy układ jest stworzony z myślą o sztucznej inteligencji. Oznacza to, że będzie w stanie natywnie uruchamiać usługi z nią związane, takie jak generowanie tekstu, obrazów, czy też muzyki. Na dodatek otrzymamy sprzętowe wsparcie dla Ray Tracingu oraz obsługę silnika Unreal Engine 5 wraz z technologią Lumen. Układ ma być 30% szybszy od poprzedniej generacji, a przy okazji dostępny będzie "upscaling" gier aż do rozdzielczości 8K. Zapowiada się więc naprawdę dobrze i jest duża szansa, że Qualcomm rzuci wyzwanie Apple - szczególnie jeśli spojrzymy na ich jednostkę, jaką jest Apple A17 Pro. Gracze z pewnością będą w stanie doznać tego samego "konsolowego doświadczenia", które jednak zależeć będzie w głównej mierze od producentów gier.

Pod względem specyfikacji Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 składa się z układu trzech klastrów: pierwszy z nich opiera się na jednym rdzeniu "Prime" z taktowaniem do 3,3 GHz, drugi to pięć rdzeni odpowiadających za wydajność (Performance), których zegary sięgną 3,2 GHz, z kolei trzeci klaster to dwa "oszczędne" rdzenie (Efficiency) o taktowaniu 2,3 GHz. Układem graficznym będzie Adreno 750, który zaoferuje wsparcie dla wymienionych wcześniej technologii. Platforma zapewni także obsługę standardu Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz nawet 24 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5x. Pełną listę zmian zobaczymy na poniższej grafice. Nadchodząca jednostka prawdopodobnie pojawi się już 26 października 2023 roku w serii smartfonów Xiaomi 14 (premiera tylko w Chinach).

