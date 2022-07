Promocja w sklepach x-kom - tańsze laptopy, komputery i smartfony. Solidne rabaty na sprzęt ACER.

W x-komie rozpoczął się właśnie tydzień obniżonych cen na laptopy, PC i smartfony. Jeśli szukacie odpowiednich urządzeń do wieczornych posiedzeń – nie ma lepszej ku temu okazji. Dodatkowo x-kom przygotował nowości w swojej ofercie. Szukacie smartfona z dobrym aparatem, który uwieczni wspomnienia z wakacyjnej podróży? A może planujecie zakup laptopa, który przyda się do obsługi programów biurowych i jako multimedialne centrum rozrywki? Zobaczcie letnie hity cenowe w x-komie. Oto część urządzeń objętych rabatem...

Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: mobilne-wakacje. Oferta rabatowa obowiązuje do 17.07.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 2999 → 2499 złotych

Przecena: 4999 → 3699 złotych

Przecena: 4599 → 3999 złotych

Przecena: 1899 → 1399 złotych

Przecena: 1398 → 1099 złotych

Przygotujcie się na obniżki cenowe na produkty Acer w x-komie

W dzisiejszych czasach laptop oraz PC są jednymi z najważniejszych urządzeń. To przy ich użyciu wiele osób pracuje, spędza wolny czas, grając w gry lub oglądając filmy. Dlatego ważne jest, aby nie tylko ładnie się prezentowały, ale również, żeby praca ich podzespołów była nienaganna. Produkty Acera z pewnością spełnią Wasze wymagania. Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: promo-days. Oferta rabatowa obowiązuje do 13.07.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 3499 → 2499 złotych

Przecena: 2799 → 2499 złotych

Przecena: 1499 → 999 złotych

Przecena: 6099 → 5499 złotych

Przecena: 4599 → 3749 złotych

Zgarnijcie nowe klawiatury x-kom Alu Keys

X-kom Alu Keys Black to wyjątkowa klawiatura pod względem prostoty, jak i wygody użytkowania. Jest solidnie wykonana oraz prosta w obsłudze, a jej metalowa konstrukcja odpowiada za zwiększoną wytrzymałość i jednocześnie podkreśla jej minimalistyczny design. Przycisk easy-swift umożliwi Wam szybkie przełączanie między trzema podłączonymi urządzeniami. Dzięki czemu nie musicie mieć 3 klawiatur lub co chwile podłączać jedną do innego urządzenia. Jeżeli chcecie skorzystać z interfejsu 2.4 GHz, wystarczy, że do laptopa, czy desktopa podłączycie niewielki odbiornik. Jeżeli jednak nie preferujecie dodatkowych urządzeń, możecie sparować klawiaturę za pomocą interfejsu Bluetooth.

Cena: 249,99 złotych

Cena: 249,99 złotych

Poznajcie nowe torby i plecaki na laptopa od Silver Monkey

Poznajcie nowość w rodzinie x-komu – torby oraz plecaki na laptopa City Bag. Wybierzcie odpowiednią opcję dla siebie i zadbajcie o bezpieczeństwo swojego sprzętu. Zainteresowani?

Cena: 89,99 złotych

Cena: 94,99 złotych

Bądźcie na bieżąco z aplikacją x-kom

Kupując w aplikacji x-kom, możecie bez problemu dokonać darmowego zwrotu w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Wasze konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Jeśli nie posiadacie jeszcze na swoim smartfonie aplikacji x-kom – zmieńcie to już teraz! Dzięki niej dowiecie się o przyszłych promocjach już 2 godziny przed ich startem na stronie internetowej x-kom.

Źródło: x-kom