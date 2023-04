Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward - ciekawy survival horror wkrótce zadebiutuje na konsolach

Fani gatunku survival horrorów mogą w ostatnim czasie wybierać i przebierać. Przede wszystkim trwa renesans serii Resident Evil za sprawą znakomitych nowych tytułów (Village) i remake'ów. Jeśli chodzi o te drugie, raptem w ciągu ostatnich tygodni pojawiła się w końcu odnowiona "czwórka". Warto z tej okazji przypomnieć sobie pewien inny projekt z tego gatunku, który niebawem zawita na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X|S.

Już 27 kwietnia nietypowy survival horror Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward zasili także konsole Sony i Microsoftu.

Gra od NC Studio pojawiła się w 2021 roku tylko na pecetach i nie odbiła się szerokim echem w świecie gier. A szkoda, bo to zdecydowanie jedna z ciekawszych pozycji gatunku ostatnich kilku lat. Pewna grupa naukowców opracowuje specjalną maszynę, która potrafi wprowadzić w specyficzny stan snu. To pozwoli nam wejść w prawdziwy koszmar, by odkryć historię tytułowej Henrietty Kedward, starszej kobiety z mroczną przeszłością. Na pierwszy rzut oka to zwyczajny pierwszoosobowy survival horror, ale pozory mylą.

Całkiem ciekawym dodatkowym zabiegiem w Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward jest wprowadzenie proceduralnie generowanych lokacji. Za każdym razem, gdy będziemy wkraczać do krainy koszmarów, wszystko będzie wyglądało nieco inaczej. Przejście gry będzie zaś wymagało logicznego myślenia i uważnej rozgrywki. No i oczywiście będziemy musieli opędzać się od czyhających na nas niebezpieczeństw. Gra pojawi się na konsolach już 27 kwietnia. Wydaje się, że świetnym rozwiązaniem byłaby opcja wprowadzenia gry w VR, ale trudno powiedzieć, czy taki ruch kiedykolwiek mógłby być w planach.

