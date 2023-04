Peaky Blinders: Mastermind za darmo. Ostatnie godziny na to, by odebrać tę przygodową grę

Choć najgłośniejszą darmówką ostatnich dni jest z pewnością Dying Light na platformie Epic, to nie jest to jedyna darmowa produkcja, którą można obecnie odebrać. Kolejną jest logiczna przygodówka pt. Peaky Blinders: Mastermind. Jeszcze do końca dzisiejszego dnia można wejść w jej posiadanie za okrągłe zero złotych za pośrednictwem platformy Fanatical.com. Po zalogowaniu się w serwisie już tylko kilka kroków dzielić nas będzie od zdobycia darmowego klucza Steam.

Przygodówka z elementami logicznymi pt. Peaky Blinders: Mastermind kosztowała dotąd na platformie Fanatical 24,99 euro. Jeśli jednak w ciągu najbliższych godzin zalogujemy się w serwisie i dodamy grę do wirtualnego koszyka, to stanie się ona nasza za darmo. Haczyk? Tak jakby - aby dopełnić transakcji platforma wymaga podłączenia naszego konta Steam. Co prawda Fanatical.com nie jest jakąś firmą krzak i można jej zaufać, jednak podawanie gdziekolwiek naszych steamowych danych zawsze dodatkowo zwiększa ryzyko, że ktoś te dane przechwyci.

Peaky Blinders: Mastermind to unikalna skradankowa gra logiczno-przygodowa oparta na popularnym gangsterskim serialu Peaky Blinders, wyprodukowanym przez telewizję BBC i serwis Netflix. Akcja przenosi nas na początek lat dwudziestych ubiegłego stulecia i skupia się na półświatku miasta Birmingham. Gra jest prequelem pierwszego sezonu serialu i rozgrywa się w 1919 roku. Podczas zabawy kontrolujemy członków gangsterskiej rodziny Shelby - Tommy'ego, Arthura, Polly, Johna, Adę oraz Finna, którzy są świetnie znani z małego ekranu. Na koniec dodam, że już wkrótce pojawi się kolejna gra z uniwersum, tym razem jednak dedykowana goglom VR (Peaky Blinders: The King's Ransom).

