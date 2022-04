Premiera Vivo X80 Pro to niemałe zaskoczenie. Producent pozwala wybierać pomiędzy chipami Qualcomm a MediaTek

Jeden z producentów grupy BBK Electronics wprowadził do swojej oferty dwa nowe urządzania – Vivo X80 Pro oraz nieco „odchudzoną” z możliwości wersję Vivo X80. Obydwa smartfony zaskakują intrygującą wyspą na aparaty, którą znajdziemy na pleckach telefonów. Zestaw fotograficzny znajdujący się we wspomnianym module można nazwać kompletnym. Firma skupiła się na możliwościach fotograficznych nowych modeli, ale nie jest to jedyna dobra wiadomość. Urządzenia otrzymały bowiem iście flagową konfigurację i trudno doszukiwać się tu większych braków. Fani minimalizmu, wyczuleni na walory estetyczne docenią design, który cechuje chłodna elegancja. Brak „wodotrysków” wizualnych w konstrukcji może być zaletą.

Vivo X80 Pro i Vivo X80 zostały oficjalnie zaprezentowane. Wyższy wariant występuje w opcji z dwoma procesorami. Do wyboru mamy zarówno układ od firmy Qualcomm, jak i MediaTeka.

Zacznijmy od Vivo X80 Pro, czyli bogatszego wariantu nowinki producenta. Flagowiec oferuje 6,8-calowy panel Samsung AMOLED E5 LTPO 3.0 o rozdzielczości QHD+, który jest w stanie pracować z odświeżaniem obrazu w częstotliwości od 1 Hz do 120 Hz. Pod ekranem znajdziemy ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, którego obecności mało kto się tam spodziewał. Za wydajność odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 lub MediaTek Dimensity 9000. Obydwie wersje oferowane są w tej samej cenie, dzięki czemu użytkownicy mają sensowny wybór. Oczywiście dotyczy to jedynie rynku chińskiego. Równie dobrze, do Europy może trafić tylko jedna wariacja na temat Vivo X80 Pro. Układy wspierane są 8 GB lub 12 GB RAM oraz 256 GB lub 512 GB pamięci na dane.

Baterię o dość skromnej pojemności 4700 mAh naładujemy przewodowo mocą 80 W lub bezprzewodowo przy użyciu 50 W. Nie zabrakło tutaj 27-warstwowego systemu chłodzenia VC, głośników stereo, wodoodporności IP68 oraz obudowy ceramicznej, szklanej lub wykonanej ze skóry wegańskiej (w zależności od wersji kolorystycznej). Zestaw fotograficzny składa się z 50 MP szerokiego kąta Samsung ISOCELL GNV z OIS i przysłoną f/1.6, 12 MP aparatu Sony IMX663 z 2-krotnym zoomem optycznym i światłem f/1.9 oraz 48 MP ultraszerokiego kąta z matrycą o rozdzielczości 48 MP. Mamy tu jeszcze 8 MP teleobiektyw oferujący nawet 5-krotny zoom optyczny oraz 32 MP kamerkę do selfie.

Vivo X80 Pro.

Vivo X80.

Urządzenie wyceniono na około 3600 zł za wersję 8 GB + 256 GB, około 4900 za opcję 12 GB + 256 GB oraz około 4400 zł za wariant 12 GB + 512 GB. Vivo X80 niewiele różni się od swojego droższego brata, przy czym jest istotnie tańszy. W konfiguracji 8 GB + 128 GB kosztuje nieco ponad 2400 zł. Zastosowano tutaj układ MediaTek Dimensity 900 oraz akumulator o pojemności 4500 mAh. Ekran AMOLED to jednostka o tej samej rozdzielczości, natomiast nie jest to już LTPO 3.0. Podobnie wygląda to w kwestii skanera pod ekranem (nie jest ultradźwiękowy). Zabrakło również ładowania bezprzewodowego a matryca główna to IMX866.

Vivo X80 Pro Motorola moto g200 5G Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

MediaTek Dimensity 9000 MediaTek Dimensity 9000 Ekran 6,8-calowy AMOLED LTPO 3.0

3200 x 1440 pix

120 Hz 6,8-calowy AMOLED E5

2376 x 1080 pix

120 Hz RAM 8 GB lub 12 GB Pamięć na dane 256 GB lub 512 GB 128 GB, 256 GB lub 512 GB Aparat główny 50 MP szeroki kąt

48 MP ultraszeroki kąt

12 MP teleobiektyw

8 MP teleobiektyw peryskopowy 50 MP szeroki kąt

12 MP ultraszeroki kąt

12 MP teleobiektyw Przednia kamerka 32 MP Akumulator 4700 mAh

80 W 4500 mAh

80 W System Android 12, Origin OS Cena ~ 3600 zł (8 GB + 128 GB) SD Gen 1

~ 4000 zł (12 GB + 256 GB)

~ 4400 zł (12 GB + 512 GB) ~ 2400 zł (8 GB + 128 GB)

~2650 zł (8 GB + 256 GB)

~ 2900 zł (12 GB + 256 GB)

~ 3250 zł (12 GB + 512 GB)

