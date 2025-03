Ponieważ w czasach mobilnej pracy i nauki zdalnej, tablety ponownie stały się popularne, firma Blackview zauważyła rosnące zapotrzebowanie na takie urządzenia. Po miesiącach przygotowań, producent wprowadził na rynek swój najnowszy 12-calowy flagowy tablet z ultra dużym ekranem, Blackview Tab 18, który został w pełni przystosowany do najnowszych standardów. Niezależnie od tego czy tablet będzie wykorzystywany do oglądania filmów, streamingu, pracy z teksem czy grania, wszędzie powinien spisywać się znakomicie.

Premiera tabletu Blackview Tab 18: 12-calowy wyświetlacz IPS 120 Hz, 12 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej za 199 dolarów.

Blackview Tab 18 może pochwalić się 12-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 2.4K, który nie męczy wzorku dzięki 120 Hz odświeżaniu i zmniejszonej emisji niebieskiego światła. Oferuje też wiele dodatkowych trybów pracy. Tablet przeszedł certyfikację Widevine L1, umożliwiając zanurzenie się w treściach w jakości 1080p na streamingowych platformach takich jak Netflix. Blackview Tab 18 może również częściowo zastąpić komputer stacjonarny, dzięki widokowi wielu okien, a także widokowi podzielonego ekranu, aby szybciej i wydajniej wykonywać zadania. Do urządzenia dokupicie chociażby magnetyczną klawiaturę Bluetooth 2w1 czy magnetyczny rysik S Pen Gen 2, który zapewnia naturalne wrażenia podczas pisania.

Biorąc pod uwagę, że tablet dysponujący dużym ekranem jest często używany do wymagających zadań, Blackview Tab 18 otrzymał ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99. Urządzenie posiada 12 GB pamięci RAM (maksymalnie 24 GB) oraz 256 GB pamięci wbudowanej, którą bez problemu rozszerzymy do 1 TB za pomocą karty microSD. Poza tym, wydajność podsystemu pamięci została zwiększona dzięki najnowocześniejszym technologiom, takim jak Atomized Memory 2.0. Tablet posiada baterię o pojemności 8800 mAh zapewniającą do 12 godzin nieprzerwanego użytkowania, której towarzyszy szybkie ładowanie 33 W. Sprzęt jest wyposażony w poczwórne głośniki Harman Kardon, rozmieszczone symetrycznie po obu stronach, zapewniające między innymi symulację dźwięku przestrzennego. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z realistycznych efektów dźwiękowych dzięki Harman AudioEFX 2.0.

Blackview Tab 18 działa pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką DokeOS_P 4.0, zapewniającą ulepszoną funkcję podzielonego ekranu, pasek zadań i wiele innych rozwiązań, poprawiających codzienne użytkowanie na wiele sposobów. Jeśli chodzi o aspekt fotografii, Blackview Tab 18 wyposażony został w kamery 8 MP + 16 MP, wystarczające do robienia dobrych zdjęć i nagrywania filmów. Poza tym, Tab 18 obsługuje Smart Google Lens, przydatne przy skanowaniu dokumentów, tłumaczeniach, rozpoznawaniu obiektów itp. Blackview Tab 18 będzie dostępny w trzech kolorach: Glacier Blue, Turquoise Green i Space Grey. W dniach od 11 do 17 listopada 2023 roku, można kupić Blackview Tab 18 za jedyne 199 USD (50% taniej!) obowiązujące dla pierwszych 500 zamówień. Sprawdź ofertę i skorzystaj z okazji!

Źródło: Blackview