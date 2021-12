Premiera realme GT 2 Pro już 20 grudnia. Podsumowujemy informacje o nadchodzącym flagowcu producenta

Wielkimi krokami zbliżamy się do premiery pierwszego, prawdziwie flagowego smartfona ze stajni realme. Urządzenie zostało już wcześniej zapowiedziane przez CEO przedsiębiorstwa, dzięki czemu wiemy, że firma chce postawić na sprzęt klasy premium. Oczywiście będzie to premium w czystym odniesieniu do portfolio firmy, a nie rynku jako takiego. O ile wiele kwestii związanych z urządzeniem pozostaje w sferze tajemnicy, o tyle możemy porozmawiać o znacznej części specyfikacji technicznej oraz wydajności w testach syntetycznych. Przypomnę tylko, że realme GT 2 Pro osiągnął w teście AnTuTu ponad milion punktów. Bez wątpienia jest to zasługa procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, który zostanie wykorzystany w urządzeniu.

20 grudnia będzie miała miejsce premiera flagowego smartfona realme GT 2 Pro z SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ekranem AMOLED z odświeżaniem 120 Hz oraz ładowaniem mocą 125 W. Podsumujemy dostępne informacje.

Smartfon realme GT 2 Pro będzie jednym z pierwszych modeli pracujących na mobilnym układzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. SoC wyprodukowano w 4 nm litografii Samsunga. Na procesor składają się jeden rdzeń Cortex-X2 o taktowaniu 3,0 GHz, trzy rdzenie Cortex-A710 z zegarem 2,5 GHz oraz cztery rdzenie Cortex-A510 pracujące w częstotliwości 1,8 GHz. Wsparciem jest też wydajniejsza o 25% jednostka GPU Adreno, nowy ISP Spectra 680 oraz 12 GB LPDDR5 RAM i pamięć UFS 3.1, która może wynieść aż 1 TB. Po wyjęciu z pudełka urządzenie będzie wykorzystywać najnowszy system Android 12 z autorską nakładką realme UI, również w najświeższej edycji 3.0.

Ekran to najpewniej 6,51-calowy panel AMOLED o rozdzielczości FHD+ z odświeżaniem obrazu częstotliwością 120 Hz. Na moduł fotograficzny będą składać się 50 MP aparat główny, 50 MP aparat ultraszerokokątny oraz dodatkowy teleobiektyw o nieznanych parametrach. Za zdjęcia selfie będzie odpowiadać 32 MP kamera na froncie. Całkiem możliwe, że zostanie ukryta pod ekranem. Ładowanie akumulatora jest o tyle interesujące, że w grę wchodzi zarówno 65 W jak i 125 W. Miejmy nadzieję, że wspomniana kwestia nie będzie regulowana w zależności od regionu.

